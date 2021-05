Resident Evil 8 – Château de Dimitrescu: Section 4 – Masque de joie, Masque de colère, Fusil F2, Lutte contre Lady Dimitrescu – Solution 6

Si vous êtes avec cette partie de notre solution à Resident Evil 8 arrivé, cela signifie que vous avez déjà deux masques pour le Salle des Quatre et deux filles de Lady Dimitrescu ne sont plus parmi nous. Heureusement. Dans la dernière section aussi Château de Dimitrescu nous vous expliquons comment vous le dernier deux masques découvrez comment résoudre l’énigme avec les cloches et comment vous avez muté Dame Dimitrescu retirez-vous à jamais de votre vie.

Resident Evil 8 – Masque de joie, énigme de cloche (solution)

Après avoir vaincu l’une des filles de la dame dans la bibliothèque, vous pouvez enfin examiner la pièce voisine.

Dans le Salle de la joie peux-tu Masque de joie prenez ceux que vous choisissez dans la sculpture. Vous pouvez maintenant ouvrir la porte à Couloir au sudDéverrouillez en direction du hall principal afin de vous épargner lors de futures visites. Puis il va plus à l’ouest, dans studio. Là tu dois sonner cinq clochessoit en leur tirant dessus, soit en les frappant avec un couteau. Lorsqu’une cloche est active, elle oscille d’avant en arrière et est recouverte d’une flamme.

Cloche # 1 : Au premier étage, à droite de l’escalier, vous pouvez frapper avec un couteau

: Au premier étage, à droite de l’escalier, vous pouvez frapper avec un couteau Cloche # 2 : Se balance sur un Pendule dans les engrenages , visible sur le mur ouest, il faut tirer au bon moment pour attraper la cloche

: Se balance sur un , visible sur le mur ouest, il faut tirer au bon moment pour attraper la cloche Cloche # 3 : Une petite cloche sur le placard du côté est de la pièce doit être frappée avec une balle

: Une petite cloche sur le placard du côté est de la pièce doit être frappée avec une balle Cloche # 4 : Est situé à l’extérieur de la pièce Vous pouvez voir cette cloche lorsque vous montez les escaliers et regardez dans la direction du tableau, il y a une fenêtre directement au-dessus et derrière elle, vous pouvez distinguer la cloche. Doit être abattu avec une balle

: Est situé Vous pouvez voir cette cloche lorsque vous montez les escaliers et regardez dans la direction du tableau, il y a une fenêtre directement au-dessus et derrière elle, vous pouvez distinguer la cloche. Doit être abattu avec une balle Cloche # 5: Caché dans lustre. Vous devez tirer le chandelier du haut des escaliers pour le faire flotter facilement et attraper la cloche

© Capcom

Resident Evil 8 – Grenier et toit du château, fusil F2, masque de colère (Solution)

Avez-vous fait sonner les cinq cloches dans « Resident Evil 8 », glissez-vous dans celle qui est maintenant devenue gratuite Passage secret et suit le cours derrière lui jusqu’au Grenier. Vous pouvez trouver beaucoup de belles choses ici, comme ça Carte au trésorqui sont sur le Chambre d’honneur fait référence à un Lockpick, un nouveau Remarque et surtout ça Fusil F2, le tien Fusil de sniper. Vous en aurez besoin dans la section suivante si vous n’êtes pas doué pour vous faufiler. Parce que les bêtes volantes sont très agressives et vont dans tout un groupe.

Chèvre gardien # 7 : Prends soin d’elle sur l’échelle derrière le Peinture de la dame Tu as grimpé, derrière toi, il y a la chèvre sur une boîte

: Prends soin d’elle sur l’échelle derrière le Tu as grimpé, derrière toi, il y a la chèvre sur une boîte Lockpick : Dans le coin nord-est du grenier, devant celui-ci se trouve un mort-vivant qui vous attaquera

: Dans le coin nord-est du grenier, devant celui-ci se trouve un mort-vivant qui vous attaquera Carte au trésor (important) : Allonge sur une petite table en bois près du pilier en pierre. Se réfère à cela Chambre d’honneur , que seulement avec le Clé en fer forgé peut être entré

: Allonge sur une petite table en bois près du pilier en pierre. Se réfère à cela , que seulement avec le peut être entré Rumeurs d’un poignard (fichier) : Repose sur une table en bois, à l’est de la porte qui mène au sud

: Repose sur une table en bois, à l’est de la porte qui mène au sud F.2 fusil (arme): Situé au bout du couloir juste avant de quitter à nouveau le grenier

Sur le toit du château, vous pouvez vous déplacer avec précaution et utiliser le pistolet ou même le couteau contre des adversaires individuels qui apparaîtront devant vous. Les ennemis éloignés assis sur le bord du toit ou sur les tours peuvent désormais utiliser le F2 à une grande distance être traité immédiatement avec un headshot. Vous trouverez sur place des vases qui peuvent être brisés, et vous pouvez également les coller Éclats de cristal du côté est de la tour centrale.

Maintenant, vous devez suivre le tracé du toit et les escaliers et le clocher entrer. Là, vous devez interagir avec le téléphérique pour obtenir le Tour de la colère atteindre. Incidemment, la tour de la colère et la tour de la cloche sont considérées comme une seule pièce, alors ne soyez pas surpris si vous avez tout vérifié du côté est et qu’il vous manque encore des objets perdus et trouvés. La dernière partie est que Masque de colère, que vous prenez comme toujours dans la sculpture correspondante.

Aile cristalline (trésor) : Lâché par l’un des ennemis ailés

: Lâché par l’un des ennemis ailés Fragment de cristal (trésor) : Situé sur le mur extérieur est de la tour au centre du toit du château, vous devez abattre

: Situé sur le mur extérieur est de la tour au centre du toit du château, vous devez abattre Masque de colère (Important): Dans la tour de la colère, au bout de la tyrolienne

© Capcom

Resident Evil 8 – Salle de l’enlèvement – Comment trouver le 4ème masque (solution)

Maintenant, laissez-les fermer Échelle en métal par interaction et descendez pour revenir sur le toit du château. Emmène ça là-bas Ascenseurque vous en Rez-de-chaussée ramène, près de la salle de réception. Soyez particulièrement prudent dans le château, car Lady Dimitrescus y est toujours en colère, donc se faufiler et attendre n’est pas la pire tactique. Il est maintenant temps de trouver le quatrième et dernier masque, celui Masque de ravissement.

Ceci est situé dans le Salle de l’enlèvement, que vous pouvez trouver au premier étage du château, au sud de la Vestiaire ou des Cave à vin. Il est préférable de se rendre d’abord dans la chambre du marchand au rez-de-chaussée et d’économiser. Puis, faufilez-vous dans le hall principal sans que la dame ne vous remarque. Si la fille de la maman vampire se présente, courez aussi vite que possible vers le sud et ouvrez la porte de la salle suivante avec la clé Lady Dimitrescu.

Bague en argent (trésor) : Situé dans un Tiroir de commode dans le Salle de l’enlèvement , peut avec Oeil bleu être combiné que vous im Cave à vin , se trouve dans la Chambre d’honneur

: Situé dans un dans le , peut avec être combiné que vous im , se trouve dans la Chambre d’honneur Fragment de cristal (trésor) : Accroché au plafond de la salle de l’Enlèvement, doit être abattu

: Accroché au plafond de la salle de l’Enlèvement, doit être abattu Masque de ravissement (précieux): Doit être récupéré pour avancer dans le Hall of Rapture

© Capcom

Resident Evil 8 – Lutte contre la troisième fille (solution)

Attrape le masque de ravissement et rampe à travers Passage dans la cheminée. D’un autre côté, vous obtiendrez le dernière fille attaquer, pour les vaincre, vous devez faire les choses suivantes: Étagère sur le mur sud de côté, puis prenez l’un des Bombes à pipe de la table d’en face et détruisez le mur cassant afin que vous puissiez endommager la mariée vampire.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de garder vos distances et de réussir quelques coups de tête et la peur disparaîtra très rapidement. Attrape le crochet, le corps cristallin, mais surtout ça Trophée de chasse sur le mur ouest. Examine cela de plus près et interagit avec l’attachement à l’arrière pour obtenir le Crâne animal dont vous avez besoin pour pouvoir à nouveau quitter la pièce.

Bombe à pipe x2 (arme) : Allongez-vous sur la table en bois dans le coin. Vous en avez besoin pour détruire le mur fragile

: Allongez-vous sur la table en bois dans le coin. Vous en avez besoin pour détruire le mur fragile Lockpick : Se trouve à côté desdites bombes artisanales sur la table en bois

: Se trouve à côté desdites bombes artisanales sur la table en bois Corps cristallin (trésor) : Le vampire part après avoir tué celui-ci

: Le vampire part après avoir tué celui-ci Trophée de chasse (important) : Accroché au mur ouest de la pièce dans laquelle vous avez tué le vampire, peut être examiné de plus près pour obtenir le crâne de l’animal

: Accroché au mur ouest de la pièce dans laquelle vous avez tué le vampire, peut être examiné de plus près pour obtenir le crâne de l’animal Crâne d’animal (important): Vous pouvez l’obtenir en regardant de plus près l’arrière du trophée de chasse et en interagissant avec le titulaire

© Capcom

Resident Evil 8 – La salle des quatre, lutte contre Lady Dimitrescu (solution)

Avec le crâne d’animal, vous retournez dans la salle de ravissement et insérez la tête là où se trouvait auparavant le masque de ravissement. Ainsi, les barres de fer sont rétractées et vous pouvez quitter la pièce. Revenez maintenant à la Salle des Quatre à l’arrière, au rez-de-chaussée du château, à l’ouest du hall principal. Bien sûr, une visite dans la chambre du marchand pour enregistrer la progression ne peut pas faire de mal.

Assurez-vous que le Lady Dimitrescu ne vous voit pas et se conforme les quatre masques d’ange dans les quatre bustes. Sous chaque buste, il y a un texte qui vous indique quelle tête doit être attachée. Avez-vous tous placés, vous devez attendre un moment jusqu’à ce que la porte soit déverrouillée. Ensuite, parcourez et entrez dans le Tour d’adoration, à l’extrême ouest de la région. Ouvre le au bout du couloir sarcophage et attrape-le Dague des fleurs de la mortpour déclencher une autre cinématique.

Dague des fleurs de la mort: Se trouve dans le sarcophage de la tour de prière, ne peut pas être gardé et est immédiatement perdu à nouveau

Si vous faites face à la dame sous sa forme moins jolie, manquez ça Excroissance sur le monstre quelques coups, car c’est le corps réel de la dame. Descendez quand il se précipite vers vous pour éviter des dommages inutiles. Montez ensuite les escaliers et faites le plein de munitions à l’étage. Tout d’abord, vous devez faire attention à trois choses différentes:

Feu de couverture : Si la dame se déplace sur le sol, utilisez les petites zones couvertes comme protection, à partir de là, vous pouvez même atterrir quelques coups si nécessaire. Ceux-ci doivent toujours être dirigés contre l’excroissance blanche du monstre, car seule cette partie peut être blessée

: Si la dame se déplace sur le sol, utilisez les petites zones couvertes comme protection, à partir de là, vous pouvez même atterrir quelques coups si nécessaire. Ceux-ci doivent toujours être dirigés contre l’excroissance blanche du monstre, car seule cette partie peut être blessée Tireur d’élite : Si la dame est en l’air, lui tire dessus à distance de sécurité avec le fusil de sniper, au mieux sur la tête

: Si la dame est en l’air, lui tire dessus à distance de sécurité avec le fusil de sniper, au mieux sur la tête Essaim d’insectes: Envoyez-leur les mouches, quittez votre position et changez-les rapidement, car la vermine peut causer des dommages en continu

© Capcom

Dans le seconde phase du combat, après une courte séquence, vous fuyez dans les escaliers de la tour et attendez que Lady Dimitrescus vous attaque. Si vous avez raté un coup, idéalement avec le Fusil à pompe, et assurez-vous de ne pas vous tenir directement devant la bouche du monstre, mais toujours à côté de celui-ci, sinon vous serez endommagé. Après quelques coups, le bon est déjà terminé et vous recevez automatiquement le trésor Dame cristalline.

Maintenant prends ça Navire sale et vous pouvez enfin sortir à nouveau. Cela met fin à cette partie de Resident Evil 8: Village et ça marche automatiquement avec ça Entrée de l’agenda (midi), tour de prière plus loin.