Resident Evil 8: Ces méchants vous attendent à côté de Mère Miranda

Plus la sortie de Resident Evil 8 plus les détails deviennent connus. Il y a quelque temps, la dame vampire est devenue Dame Dimitrescu présenté, auquel on ne veut certainement pas faire face sans défense.

Maintenant, il est devenu connu qu’il y avait encore à côté d’elle trois autres méchants là, tous Mère Miranda et sont chacun responsables d’un domaine.

Resident Evil 8: Ce sont les personnages d’horreur

Les méchants sont tous censés être de frisson classique ou littérature d’horreur ont été inspirés. Le premier d’entre eux est Heisenberg, qui pourrait également être vu. Non seulement l’énorme marteau de fer fait une impression, mais aussi le prétendu loup et son personnage épris de torture lui-même.

Il est responsable d’une usine au nord-est de la carte qui, contrairement au reste du monde, ne semble pas recouverte de neige.

© Capcom

Pour une sorte de village de pêcheurs, celui inspiré par les hommes est Salvatore Moreau responsable. Il est difficile de voir à travers une robe sombre, mais une grande bosse est clairement visible en dessous. Selon la carte, il semble également y avoir un monstre baleine dans sa zone, qui avait déjà été évoqué dans une remorque.

Les poupées effrayantes sont un classique de toutes les histoires effrayantes. Capcom utilise également ceci pour « Resident Evil 8 »: Donna Beneviento dirige une poupée appelée Angiequi rappelle visuellement une mariée morte-vivante. On ne sait pas encore dans quelle mesure il y a de la vie.

Ils vivent ensemble dans une maison loin du village qui présente des éléments d’horreur similaires Resident Evil 7 devrait accommoder.

Louange à la mère Miranda

Même si les quatre règles sont effrayantes en elles-mêmes, quelqu’un d’autre fait probablement tourner les fils en arrière-plan. Lady Dimitrescu, Heisenberg, Moreau et Beneviento contrôlent chacune leur propre zone, mais servent la mystérieuse Mère Miranda.

Vous pourrez bientôt découvrir par vous-même qui il s’agit et ce que cela a à voir avec tout cela: « Resident Evil 8 » sortira le 7 mai 2021. Le 2 mai, vous pouvez déjà les deux démos essayez-le sur toutes les consoles.

Mais méfiez-vous: Il semble y avoir déjà quelques exemplaires en circulation. Si vous voulez démarrer le jeu aussi ignorant que possible, vous devriez aller à spoilers potentiels Fais attention.