Resident Evil 8 – Capcom révèle la pointure de Lady Dimitrescu

Notre ennemi très personnel Resident Evil 8 nous avons dans Dame Dimitrescu déjà trouvé. La charmante dame vampire domine notre protagoniste Ethan Winters autour de l’une ou l’autre tête et aussi autrement il est déjà clair que manger des cerises ne sera pas bon avec elle dans la prochaine ramification principale de la série « Resident Evil ».

en particulier le Taille von Lady Dimitrescu a fait la une des journaux ici et là ces dernières semaines. Alors que les joueurs l’ont immédiatement prise dans leur cœur, il était à noter qu’ils ont ensuite confirmé officiellement avec le leur. 2,90 mètres est encore plus grand que la plupart des boss finaux comme dans Resident Evil M. X dehors Resident Evil 2 ou la Némésis dehors Resident Evil 3.

Resident Evil 8: Lady Dimitrescu et sa pointure

Dans une interview accordée à l’IGN, le directeur artistique Tomonori Takano a répondu aux questions, ce qui conduit désormais à plus d’informations sur l’adversaire.

Entre autres choses, on lui a demandé comment les choses se passaient réellement avec elle Pointure se comporte. Les fans devaient savoir et la réponse a un peu surpris la communauté RE. Il déclare qu’elle est une Pied de 44 cm de hauteur Possède. A en juger par les tables de pointures courantes, qui fluctuent entre 0,5 cm et 0,7 cm par unité, il l’aurait au moins une Pointure de 58,5 selon la norme de l’UE.

Cela signifierait que vos chaussures sont fabriquées sur mesure, car cette taille ne se trouve pratiquement dans aucun magasin. Elle a sûrement un cordonnier magistral qu’elle garde caché quelque part dans le château de Dimitrescu?

L’intérêt pour ce personnage à l’avance est sans précédent et, selon les déclarations, les développeurs ne se seraient pas attendus à ce retour. Dans le Démo Maiden (dans le PS Store pour PS5), nous les voyons déjà pour la première fois en direct et en couleur dans un jeu vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement avec PS Plus et avoir une première impression de Lady Dimitrescu.

« Resident Evil 8 Village » sortira le 7 mai 2021 pour la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X / S et le PC.