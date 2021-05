Resident Evil 8: avez-vous trouvé un modèle et une inspiration pour Schloss Dimitrescu?

Dans Resident Evil 8 il y a ça Château de Dimitrescudans lequel nous avons une plus grande partie de la Récréation dépenser. L’un ou l’autre aura probablement déjà apprécié le cadre impressionnant. Parce que peu importe la beauté et l’étrangeté du sinistre « Village », nous viendrons au château de Dimitrescu au plus tard plus par étonnement en dehors.

Il n’y a donc pas que la salle principale avec la gigantesque lustrequi nous coupe le souffle avec son visage nu. Aussi diverses pièces latérales telles que le Salle de concert tout avoir.

Mais comment Capcom a-t-il réussi à créer une scène aussi vivante et crédible?

Resident Evil 8: Inspiration pour le château de Dimitrescu

Le studio de développement s’est inspiré d’une grande variété de sources. Vous avez déjà donné un aperçu détaillé de Modèles pour la maîtresse de maison, Lady Alcina Dimitrescu, ont été autorisés à servir. Mais qu’en est-il exactement avec la serrure? Quel château le château de Dimitrescu a-t-il utilisé comme modèle?

En fait, ils semblent avoir été basés sur d’anciens châteaux européens – comme on pourrait le supposer à la fin. Redditor Smooth_Skin_Operator, qui selon ses propres déclarations vient de Roumanie, devait absolument faire la comparaison. Le château de Dimitrescu semble donc être basé sur le château de Peleș. Ses images de comparaison sont relativement significatives, que nous avons incluses ici pour vous:

Le château de Pelé n’est pas si vieux du tout. C’était entre 1873 et 1883 de Roi Carol I de Roumanie construit alors que certaines constructions comme la tour principale n’ont été construites que plus tard jusqu’en 1914 ont été achevés. Au total, le château a été bricolé pendant environ 40 ans jusqu’à ce qu’il soit finalement achevé. En fait, le château de Peleș rappelle un peu le château de Hohenzollern et il est passionnant de voir comment les développeurs ont pu capturer cette toile de fond authentique.

En fin de compte, c’est juste dommage que nous ayons senti que trop peu de temps de jeu au château de Dimitrescu dépenser, comme nous en convenons tous dans l’équipe éditoriale de 45secondes.fr. Pour beaucoup, le château est actuellement le plus beau décor jamais vu dans un «Resident Evil». Et qu’en pensez-vous? Avez-vous aimé le château?