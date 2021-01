Resident Evil 7: Fan montre à quoi ressemblerait le jeu d’horreur avec un appareil photo classique

Resident Evil 7 se joue à la première personne et il y a deux raisons spécifiques à cela: d’une part, vous vivez l’horreur encore plus intensément et d’autre part, le jeu peut également être joué avec un casque VR, c’est pourquoi la vue de l’ego a beaucoup de sens.

Mais à quoi ressemblerait « Resident Evil 7 » avec la caméra statique classique des premières parties de la série? Cela montre les sons enveloppants YouTuber. Il a utilisé un mod de caméra pour le jeu d’horreur et l’a configuré de manière à utiliser des perspectives rigides. Celles-ci changent selon l’endroit où vous vous trouvez.

Hero Ethan vous contrôle alors comme vous le connaissez grâce aux classiques « Resident Evil 1 » et « 2Resident Evil 2 ». Cela vous donne la sensation de jouer d’antan.

Resident Evil 7 ne peut pas encore être joué avec une caméra fixe

Malheureusement, il y a un inconvénient que vous devez digérer. Parce que vous n’êtes pas autorisé à jouer à « Resident Evil 7 » de cette manière (pour le moment). Enveloping Sounds explique à IGN:

« Pour être clair. Ce n’est pas un mod qui a déjà été implémenté. C’est juste une sorte de concept que j’ai créé avec l’outil de caméra gratuit pour montrer ce qui pourrait être. «

Enveloping Sounds a fait quelque chose comme ça avec les remakes de «Resident Evil 2» et «Resident Evil 3». Il n’est pas clair si nous pourrons jouer à «Resident Evil 7» à un moment donné.