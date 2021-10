« Resident Evil 7 » est officiellement le jeu le plus vendu de la série

L’équipe Capcom a révélé quelques faits intéressants sur les performances commerciales de « Resident Evil 7 », le titre de la célèbre franchise d’action et d’horreur de survie qui a été mise en vente en 2017 et qui se positionne actuellement comme le titre le plus vendu de l’histoire du la franchise.

Sous le sous-titre de « Biohazard » (nom sous lequel la saga est connue au Japon, son pays d’origine), malgré le maintien de liens avec le reste des épisodes de la saga, il a été présenté comme un « redémarrage en douceur » dans lequel le premier -joueur temporel se lançant dans une aventure du point de vue de la première personne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: YouTube annule la production de ses résumés annuels

Le changement de mécanique dans le gameplay de cet opus était sans aucun doute un mouvement qui a généré une grande controverse parmi les joueurs réguliers de « Resident Evil », bien qu’il ait sans aucun doute donné des résultats agréables lors du maintien de la franchise en vigueur devant les nouvelles générations de joueurs .

Selon les données révélées par l’équipe Capcom via Twitter, « Resident Evil 7 » a réussi à dépasser les dix millions d’unités vendues sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, y compris les ventes au format numérique, qui continue encore à ajouter quelques chiffres de la dernière pour d’années.

Dans l’ensemble, « Resident Evil 7 » est actuellement le deuxième jeu le plus vendu de toute l’histoire de Capcom. La première place est toujours détenue par le jeu RPG en ligne « Monster Hunter: World », disponible depuis août 2018. L’un des facteurs qui ont contribué à l’augmentation des ventes de « Resident Evil 7″ a été le lancement de sa suite, » Village » plus tôt cette année.

« De plus, en mai 2021, lorsque Capcom a lancé la suite et le dernier titre de la saga, ‘Resident Evil Village’, il a organisé des promotions pour profiter des synergies entre les deux jeux comme le lancement d’un package contenant les deux titres », déclare l’équipe Capcom via son site Web.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Far Cry 7 » pourrait être plus orienté vers les jeux en ligne

Capcom conclut que ces promotions se sont avérées être un grand succès en augmentant l’échelle des ventes de « Resident Evil 7 » d’un million d’unités vendues cette année seulement. Après la sortie de « Resident Evil: Village », il n’y a toujours pas de confirmation officielle sur sa possible suite, déjà très attendue par les fans de la saga.