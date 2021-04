Resident Evil 7: Emplacements des 20 têtes de pompon de M. Everywhere et récompenses (Guide)

Capcom a en Resident Evil 7 divers Objets de collectione et Objets de collection caché. En plus des anciennes pièces de monnaie, vous pouvez également rechercher un total de 20 têtes de pompon de M. Everyhere. Contrairement aux deux pièces, cependant, vous devez détruire les poupées à tête ronde avec un couteau ou une arme à feu. Plus tard, il y a même des personnages qui ne peuvent être tués qu’avec une arme à feu que vous ne pouvez pas atteindre avec un couteau.

Noter: Les 20 personnages de Mr. Everywhere sont partagés sur plusieurs tours du jeu. Par conséquent, vous n’avez pas à les détruire comme les pièces de monnaie en un seul passage. De plus, peu importe le niveau de difficulté auquel vous jouez. Le nombre et les positions restent les mêmes à chaque fois.

Resident Evil 7: Quelle récompense obtiendrai-je si je détruis les 20 bobbleheads?

Si vous avez détruit les 20 figurines bobble dans « Resident Evil 7 », vous recevrez diverses récompenses que vous pourrez utiliser dans un deuxième tour. De cette façon, par exemple, vous rendez votre vie avec le plus haut niveau de difficulté Maison de fous beaucoup plus facile.

Ces bonus sont disponibles:

Chaussures de course / chaussures de marche pour l’éthane pour augmenter la vitesse de mouvement lors de la marche.

pour l’éthane pour augmenter la vitesse de mouvement lors de la marche. L’essence de la défense: En combinaison avec Le secret de la défense (Vous l’obtenez en jouant à travers Resident Evil 7 à n’importe quel niveau de difficulté) Ethan devient invulnérable lors du blocage.

Surtout avec la deuxième récompense, un deuxième passage au niveau de difficulté madhouse vaut la peine, car cela facilite les choses.

Les figures bancales sont parfois bien cachées et parfois très faciles à repérer. © Capcom

Vous débloquez ces trophées en détruisant les figures bancales

Si vous avez trouvé une seule figurine sur PS4 et PS5, vous recevrez le trophée de bronze « Il est ici et là et partout ». Si vous détruisez les 20 poupées bobble, le trophée d’argent vous attend « M. Nulle part plus « .

le première tête bobble se trouve juste au début dans le bâtiment principal. Descendez le couloir jusqu’à la grande porte du hall principal. Vous ne passerez ici que plus tard. Le petit personnage se dresse sur le côté droit de la double porte. Si vous êtes à proximité, vous devriez déjà pouvoir entendre un bruit correspondant. le deuxième tête de pompon se trouve dans la buanderie après avoir quitté le sous-sol par la trappe du plancher. Vous pouvez le trouver juste sous la machine à dicter M. partout. le Bobble head numéro 3 vous attend dans le hall principal. Après avoir déverrouillé les doubles portes, tournez directement à gauche. La petite silhouette bancale se tient sur une petite table d’appoint. le quatrième poupée bobble dans « Resident Evil 7 » est caché dans la salle de loisirs au premier étage juste à côté du quatrième pièce ancienne. Lorsque vous avez résolu le puzzle du projecteur dans le hall d’entrée, vous traverserez la fissure du mur dans la salle de chasse avec un cerf en peluche et d’autres trophées. À droite de la porte, pour laquelle vous avez besoin de la clé corbeau, il y en a une autre petite M. partout. Retournez maintenant dans la cave jusqu’à la zone de transformation de l’abattoir. Il y a un autre escalier ici qui mène plus bas. La porte de la file d’attente est toujours verrouillée, M. Everywhere numéro 6 mais est en face de la porte sur le côté droit à côté du seau. le 7. Tête de bobble est assez facile à trouver. Dès que vous pouvez entrer dans la cour, courez vers la caravane. Derrière la première marche en bois se trouve le petit homme bancal. Bobble head numéro 8 dans « Resident Evil 7 » est dans la vieille maison qui est gardée par Maguerite. Entrez dans le balcon derrière la pièce avec le puzzle de l’ombre. À gauche de celui-ci se trouve une pièce sûre dans laquelle M. Everywhere numéro 8 caché de vous. Si vous avez détruit les nids d’insectes dans l’ancienne maison avec le lance-flammes, vous pouvez ramper à travers l’ancienne cheminée. Juste en face des escaliers se trouve le 9. figure bancale derrière une palette en bois. Pour le 10. Tête de bobble vous sautez à travers le sol en ruine de la vieille maison et gardez les yeux ouverts pour une tondeuse à gazon rouge. Continuez tout droit pendant encore quelques mètres puis tournez à gauche vers l’étagère en métal. Juste en haut se trouve la figure suivante. M. Everywhere numéro 11 dans « Resident Evil 7 » vous attend dans la vieille maison. Ouvrez la porte de l’étage supérieur avec la clé corbeau. Près de la balance avec le puzzle de la lanterne, la figurine se tient à côté d’un support avec trois bougies. Si vous avez la clé serpent, vous pouvez déverrouiller la chambre d’enfant de Lucas et abaisser l’échelle jusqu’au grenier. le 12. Tête de bobble vous attend à mi-hauteur de l’échelle. le 13. Tête de bobble se dresse au milieu de la grange sur le pilier de la clôture. Avez-vous survécu à la fête d’anniversaire et quitté le coffre-fort, il vous suffit de vous retourner après avoir franchi la porte. M.r. Partout le numéro 14. se dresse au-dessus du cadre de la porte. Sur le chemin pour rencontrer Mia et Zoe au hangar à bateaux, tournez à droite sur la jetée et marchez jusqu’à une petite cabane. Qui se trouve sous un filet de pêche 15. Tête bobble. Sur le naufrage, vous marchez au niveau 4F, le dernier étage, dans le couloir en face de la cabine du capitaine. Vous arrivez à un escalier qui est verrouillé. le 16. Bobblehead se tient à côté de l’escalier derrière la balustrade. Derrière la cabine sur le naufrage, il y a une petite pièce qui mène au deuxième étage. En face de l’échelle se dresse Bobble head numéro 17. Lorsque vous avez quitté le navire dans « Resident Evil 7 », vous traversez un petit marais pour vous rendre dans une hutte avec une salle de stockage. Sortez de l’eau et regardez le rebord de la fenêtre derrière vous. C’est ce que le 18. Tête de bobble sous la forme de Mr. Everywhere. Dans la mine de sel, tournez à gauche devant les escaliers qui mènent à la zone du laboratoire. Qui dépasse devant les deux tonnes avant-dernière tête de pompon devant toi. Il ne vous reste plus qu’à trouver la dernière tête de pompon. Celui-ci est situé au sous-sol de la maison d’hôtes, dans laquelle vous entrez par les mines de sel, sur une étagère.

Félicitations, vous avez détruit tous les bobbleheads de Mr. Everywhere! Si vous souhaitez collecter les 18 pièces de Resident Evil 7, jetez un œil dans notre guide correspondant.