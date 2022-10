Resident Evil 4 Remake ramène la mallette et la gestion des stocks de Leon

Dans le grand Remake de Resident Evil 4-Showcase, Capcom a montré, entre autres, qu’une chose ne changera pas : nous devons encore faire face à l’espace limité de la mallette de Leon lors du redémarrage. Cela signifie que nous sommes revenus à une bonne gestion des stocks.

Resident Evil 4 : plein de nouvelles informations sur le remake

C’est de cela qu’il s’agit : pour célébrer la franchise, Capcom a un vaste vitrine Resident Evil tenu. Il y avait aussi des trucs sur une suite d’histoire de Resident Evil : Village à voir, mais pas seulement. Il y avait aussi beaucoup de choses sur le remake de « Resident Evil 4 ».

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Retours de porte-documents : Une nouvelle qui devrait plaire à de nombreux fans, c’est que l’Attaché Case ou mallette de Léon n’a pas subi de modifications particulières. Nous avons toujours espace d’inventaire limité.

Bien sûr, cela signifie que, comme dans les prédécesseurs et dans le « Resident Evil 4 » original, nous réfléchissez bien et décidezce que nous emportons avec nous. Chaque paquet de munitions et chaque herbe peut signifier notre mort ou notre survie.

Voici à quoi cela ressemble :

Voici à quoi ressemble la mallette Attaché dans Resident Evil 4 Remake. ©Capcom

Parce que c’est tellement excitant et qu’il fait en quelque sorte partie du genre de l’horreur de survie, la gestion des stocks en fait partie aspects les plus populaires de la série Resident Evil. Dans la quatrième partie on nous a finalement permis de porter un peu plus, mais pas à l’infini.

Chez le concessionnaire la mallette peut être tenue pour acquise également augmenter à nouveau dans le remake de Resident Evil 4. Oui, cela signifie que le croupier notoire est de retour dans le jeu. Mais cette fois, il a probablement une voix différente de celle de l’original.

Alors encore une fois Capcom ne lâchera rien service de ventilateur absolu offrir. De nombreux bien connus et populaires Les éléments cultes célèbrent leur retour. D’un autre côté, à première vue, il y a suffisamment de vent frais pour insuffler une nouvelle vie au remake.

quand est-ce que ça vient Cela prendra du temps : « Resident Evil 4 Remake » est prévu pour le 24 mars 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series S/X et PC. Consultez notre guide de précommande 45secondes.fr pour toutes les informations sur l’endroit où vous acheter le remake RE4 boîte.

Avez-vous hâte d’y être? Que pensez-vous de la vitrine ? Dites le nous dans les commentaires.