Resident Evil 4 Remake montre une nouvelle bande-annonce avec des images à l’intérieur du jeu

Lors d’une émission spéciale en direct de »Resident Evil », le producteur capcom a montré un nouvel aperçu du remake de »Resident Evil 4 » avec des images du jeu. La bande-annonce est le premier aperçu approfondi de cette nouvelle version, suivant à nouveau Leon S. Kennedy dans sa quête pour retrouver la fille du président dans une ville pleine de gens hostiles.

C’est lors de l’événement PlayStation State of Play que Capcom a surpris ses fans en annonçant »Resident Evil 4 Remake » avec une bande-annonce, confirmant sa date de sortie pour le 24 mars 2023.

Sorti à l’origine pour Cube de jeu en 2005, » Resident Evil 4 » se classe parmi de nombreux fans comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, menant à plusieurs versions pour diverses consoles au fil des ans. Depuis lors, les jeux « Resident Evil » ont tenté de surpasser sa qualité, mais n’ont jamais atteint le même niveau que le quatrième opus.

Le créateur de »Resident Evil », Mikami Shinji, a donné son approbation au remake lors d’une interview réalisée à peu près au moment où les rumeurs sur son développement possible ont commencé. « J’ai vu une vidéo de Resident Evil 2 Remake et j’ai trouvé ça plutôt cool », a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils vont continuer à refaire ces jeux car ils se vendent bien. »

En plus de la nouvelle bande-annonce de la version remake de » Resident Evil 4 », Capcom a également annoncé les nouveaux DLC qui arriveront sur »Resident Evil Village », intitulé »Shadows of Rose » et »Gold Edition ». Le premier d’entre eux sera une suite de l’histoire originale, avec Rose Winters comme protagoniste.

Avec les critiques récentes des joueurs de plusieurs jeux vidéo qui reçoivent des remakes de titres précédents, Mikami a déclaré que tant que la qualité de »Resident Evil 4 Remake » est bonne et divertissante, il n’y aura aucun problème. « Tant que ça se passe bien, ça ne me pose aucun problème », a-t-il déclaré.

»Resident Evil 4 Remake » sortira le 24 mars 2023 pour PlayStation 5, Xbox série X|S et PC.