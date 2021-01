Resident Evil 4 Remake cible le lancement de 2023 après le redémarrage du développement, selon un nouveau rapport

Le remake de Resident Evil 4 a subi un peu de redémarrage du développement suite à un conflit de direction, selon Video Games Chronicle. Le site rapporte que l’équipe M-Two de Resident Evil 3 a vu son rôle considérablement réduit alors que Capcom Division One reprend la production du titre, ce qui, selon les sources de VGC, pourrait le repousser jusqu’en 2023. Les deux studios ont été incapables de le faire. convenir d’une direction pour le remake de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande entrée de Resident Evil.

Après le retour de bâton du remake de Resident Evil 3 de l’année dernière, M-Two voulait créer un remake très fidèle qui colle au modèle de Resident Evil 4. Capcom, quant à lui, veut que le remake présente des versions uniques de ces fonctionnalités originales, histoire battements et environnements. Essentiellement, le développeur souhaite développer ce qu’il a déjà plutôt que de s’en tenir à ce qu’il sait. « Des sources ont déclaré que le remake de Resident Evil 4 serait maintenant partiellement redémarré dans le cadre du nouveau mandat, ce qui pourrait voir sa sortie retardée d’un an jusqu’en 2023. » Capcom Division One est l’équipe derrière les principaux titres Resident Evil et Devil May Cry, donc si ce rapport s’avère être vrai, il est entre des mains encore plus sûres que jamais.

Mais comment réagissez-vous à cela? Préférez-vous l’approche de M-Two consistant à refaire fidèlement Resident Evil 4 ou êtes-vous heureux que Capcom envisage maintenant d’étendre l’expérience au-delà de ce que nous avons déjà appris à connaître et à aimer? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.