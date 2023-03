Resident Evil 4 : le DLC populaire pourrait également faire l’objet d’un remake

Le vénérable Série Resident Evil vit quelque chose comme un deuxième printemps. Les nouvelles ramifications sont toutes populaires et les pièces de la série plus ancienne sont également restaurées avec amour et amour. remakes étendus mis à jour et rendu jouable pour un public moderne.

Le prochain titre est Resident Evil 4qui pour beaucoup est le meilleur jeu de la série et je suis 24 mars comme un remake pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox série S, Xbox série X et ordinateur personnel apparaît. On nous a déjà permis d’essayer la nouvelle édition et de vous dire dans notre essaice qui vous attend. Mais la sortie n’est peut-être pas la fin. Selon un leaker, un DLC populaire pourrait également faire l’objet d’un remake.

Resident Evil 4 Remake pourrait obtenir un DLC

L’indice provient d’un message sur ResetEra. Là, l’utilisateur Golem du crépuscule déclaré parler, qui est considéré comme bien informé et a souvent fourni des connaissances de base dans le passé Jeux Resident Evil a partagé. Selon lui Capcom en relançant également le DLC préféré des fans, Separate Ways, et en le publiant en tant qu’extension pour « Resident Evil 4 ».

« Seperate Ways » tourne autour du personnage Ada wong et a livré quelques nouveaux chapitres détaillant son histoire. Le contenu ne fait pas partie du remake de « Resident Evil 4 », mais pourrait être soumis plus tard, tout comme avec l’original.

Selon l’initié, cependant, l’expansion dans son ensemble plus long et plus étendu ne justifie pas le surcoût. Ce serait donc ça pas un DLC gratuit loi. Les déclarations ne sont bien sûr que des rumeurs jusqu’à présent, une confirmation officielle est toujours en attente.

Cependant, puisque le remake de « Resident Evil 4 » est un grand succès, il ne semble pas complètement absurde que Capcom pourrait l’utiliser pour produire et vendre plus de contenu. « Seperate Ways » serait certainement une option ici et complèterait bien le package de la nouvelle édition.

Attendez-vous avec impatience le remake de « Resident Evil 4 » et achèteriez-vous également le DLC si la qualité est au rendez-vous ? Dites le nous dans les commentaires!