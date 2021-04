Resident Evil 2 Remake playtime: combien d’heures le jeu prend-il?

Le jeu d’horreur de survie Resident Evil 2 Est apparu sur 25 janvier 2019 et a ainsi célébré la réédition en tant que remake pour la PS4, la Xbox One et le PC. Sur le plan technique, il a été entièrement repensé. Seuls les personnages, le décor et le cadre thématique ont été retenus. Comment Resident Evil 1 et Resident Evil 3 Capcom a donné au titre un remake complet.

Combien de temps dure le jeu Resident Evil 2?

L’intrigue de base de « Resident Evil 2 » est en un Une course et une course B divisé. Lors de notre première course avec facultatif Leon S. Kennedy ou Claire Redfield complet, il nous faut autour 8 heures de jeu pour la réussite. Dans la suite B-run, qui est ensuite jouée avec l’homologue et montre le côté opposé, nous gagnons un peu de temps. Ici, une course dure en moyenne 6 heures. Calculez donc avec env 14 heures, Si vous des deux côtés veulent vivre pleinement.

À la toute première tentative, cependant, il peut aussi arriver que nous ayons heureusement besoin d’une heure ou deux de plus. Ceci est dû, entre autres, Des puzzles comme le puzzle de la pièce d’échecsqui vous invite à réfléchir. Cependant, une fois que vous l’aurez maîtrisé, ce sera plus facile pour les futures tentatives. Mais méfiez-vous! Remarquez que certains Différencier les énigmes du B-Run du A-Run pouvez. Ainsi, une prétendue solution peut soudainement être erronée et vous devez recommencer votre appareil de réflexion.

le la course la plus rapide jamais réalisée (tout%) équivaut accessoirement à 52 minutes et 20 secondes. C’est le temps record pendant lequel « Resident Evil 2 » a été joué. Besoin en moyenne Speedrunner, cependant, 1 heure et 51 minutes.

Quel niveau de difficulté dois-je choisir?

Gardez également à l’esprit que le Durée du temps investi également sur le sélectionné Niveau de difficulté arrive.

Si vous êtes complètement nouveau dans le genre, vous devriez essayer la chasse aux zombies au niveau de difficulté débutant « Assisté » démarrer. Ainsi, vous pouvez d’abord connaître la structure de base du jeu et vous familiariser avec les mécanismes de tir et de survie. Ce mode a une aide à la visée, plus de munitions et de soins, ainsi qu’une fonction de sauvegarde automatique.

Si vous maîtrisez cette entrée, vous pouvez passer au niveau de difficulté normal « Défaut » continuez, ce qui vous promet des ennemis plus forts et aucune guérison automatique. Il y a moins de munitions et moins de soins qui traînent.

Ou vous allez directement au « Hardcore »-Mode au. Il est important qu’il y ait les ennemis les plus lourds et le moins de munitions telles que la guérison. De plus, vous devez vous passer complètement de l’assistance à la visée et vous devez enregistrer manuellement Rubans (comme dans l’original), qui doit être trouvé en premier.

La machine à écrire dans Resident Evil 2 – c’est là que vous économisez! © Capcom

Dans le mode hardcore en particulier, il se peut que vous perdiez l’un ou l’autre. Alors tenez-en compte lorsque vous êtes sur Fin de saison voyez que vous aviez besoin pour l’exécution réussie.

De combien de temps de jeu les completistes ont-ils besoin?

Si tu peux vraiment tout trouver, eh bien résoudre toutes les tâches et si vous souhaitez recevoir les trophées dans le jeu (pour PS4 et PS5), par exemple, vous aurez besoin de beaucoup plus de temps de jeu.

Les completistes expérimentés ont besoin d’un temps de jeu d’environ 35 heures en moyenne pour résoudre toutes les tâches de collecte et les tâches spéciales supplémentaires pour les trophées. Cependant, il est également tout à fait possible de jouer au jeu dans environ 31 heures à compléter 100%.

absolu Professionnels peut même le faire dans 24 heures – Cependant, cela devrait être la rareté. D’un autre côté, si vous êtes complètement détendu et que vous vous donnez suffisamment de temps, vous pouvez faire le tour 60 heures L’heure du jeu arrive. C’est à vous, après tout!

