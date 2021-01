‘Resident Alien’ sur Syfy réinvente le conte classique ‘Alien-Crash-Lands-on Earth’

Attention: Spoilers à venir

«Resident Alien», une nouvelle série extraterrestre meurtrière-mystère sur Syfy, utilise l’humour et l’intrigue granuleuse pour réinventer une prémisse de science-fiction classique et offrir une émission facile à aimer.

La nouvelle série, qui sortira ce soir (27 janvier) sur Syfy et qui est basée sur la populaire série Dark Horse Comics par les co-créateurs Peter Hogan et Steve Parkhouse, les stars Alan Tudyk, dont les fans se souviendront de la série culte « Firefly » ainsi que « Star Wars: Rogue One » et « Doom Patrol ».

Tudyk joue un crash extraterrestre sur Terre – un complot de science-fiction bien usé – et se fait passer pour un humain, un médecin local nommé Harry Vanderspeigle. Tout en travaillant sur une mission extraterrestre secrète, l’extraterrestre tente de se fondre dans la communauté et de se faire passer pour un «vrai humain».

Alan Tudyk dépeint un extraterrestre coincé sur Terre dans la nouvelle série télévisée Syfy en direct « Resident Alien », lancée le 27 janvier 2021. (Crédit d’image: Syfy)

La performance de Tudyk est sans aucun doute le point culminant de la série. Il incarne l’extraterrestre qui habite le corps du Dr Vanderspeigle, livrant une bizarrerie sérieuse avec la sincérité dont seul Tudyk est capable. Pour capturer les mouvements extraterrestres, les expressions faciales et les mouvements de danse du Dr Vanderspeigle, Tudyk a pris un cours de clown à Juilliard, « ce qui a aidé parce que les clowns sont censés être principalement comme des enfants à qui on ne disait jamais » non « . Ils sont très curieux. Ils bafouillent et font des erreurs », a-t-il déclaré à 45secondes.fr.

« Ils [clowns] sont drôles et Harry est drôle », a-t-il dit. Tudyk a partagé qu’il s’était également inspiré de ses performances en tant que Sonny dans« I, Robot »et en tant que K-2SO dans« Rogue One ».

Le caractère extraterrestre de Tudyk n’est cependant pas seulement étrange dans ses manières physiques. Il a aussi une manière avec les mots. « Il dit ce qu’il pense. Il est très franc. Il dit parfois des choses que vous voulez pouvoir dire … il est comme un enfant de cette façon », a déclaré Tudyk.

« Tant qu’il ne tue pas toute l’humanité, je pense qu’il pourrait être sympathique », a-t-il ajouté.

Extraterrestres effrayants et effrayants

Mais « Resident Alien » n’est pas seulement amusant et amusant, car la série débute avec une mort mystérieuse et des interactions vraiment horribles.

En fait, c’est l’une des choses les plus surprenantes de la série. Alors que « alien-crash-lands-on-Earth » montre comme « Mon martien préféré « sont le plus souvent des poissons légers hors des contes de l’eau, » Resident Alien « a quelques rebondissements plus sombres. Dans la plupart des moments, cela crée un drame interpersonnel tendu qui ne fait qu’épaissir la relation du spectateur avec les personnages et leurs difficultés individuelles. Cependant, dans certains moments, vous êtes coincé en pensant à vous-même, « pourquoi Alan Tudyk menace-t-il d’assassiner un enfant … à nouveau? »

Ces moments violents étranges dans la série par ailleurs blithe peuvent sembler un peu hors de propos, mais ils peignent un personnage très unique et distinct. Le Dr Vanderspeigle n’est pas seulement un extraterrestre maladroit qui trouve son chemin dans une petite ville du Colorado. C’est un extraterrestre qui ne comprend pas l’importance de la vie humaine et dont les comportements extraterrestres effrayants ne rendent pas seulement les choses gênantes, ils pourraient lui causer de graves problèmes.

Pourtant, il est étrange et intrigant de voir le Dr Vanderspeigle essayer désespérément d’interagir avec les habitants de la ville. Le spectateur est également au courant de ses pensées intérieures. Ainsi, alors qu’il s’éloigne d’une conversation gênante avec ses membres raides et étranges, vous pouvez l’entendre penser à quel point il n’est pas seulement le plus intelligent, mais aussi la personne la plus belle de la Terre.

Un casting exceptionnel

L’incapacité maladroite et parfois menaçante du Dr Vanderspeigle à se faire passer pour un humain est la plus remarquable dans ses interactions avec le reste des personnages. Mais, alors que les citadins échangent souvent des regards étranges sur sa bizarrerie générale, sa franchise et son honnêteté sont attachantes pour beaucoup autour de lui, conduisant même à quelques escapades romantiques étranges.

En plus de Tudyk, le reste de la distribution livre vraiment et aide à façonner l’histoire et à créer un récit vraiment unique à la série. Par exemple, l’acteur Sara Tomko («Il était une fois») joue Asta Twelvetrees, une infirmière d’origine amérindienne, qui, avec sa famille, aide à montrer au Dr Vanderspeigle pourquoi les humains se rassemblent et ce qu’ils signifient vraiment les uns pour les autres.

« Je suis très honoré de pouvoir jouer ce rôle, en particulier en raison de mon héritage amérindien », a déclaré Tomko à 45secondes.fr. « Ce qui me passionne le plus, cependant, c’est le fait que j’ai un héritage amérindien mais que je n’appartiens à aucune tribu en particulier. J’essaie toujours de comprendre où je me situe personnellement. Et j’ai l’impression que c’est un thème énorme par rapport à ce que ressent Asta », a-t-elle déclaré, ajoutant que parce qu’elle [Asta] a été adoptée et fait face à un chagrin personnel, Asta Twelvetrees a du mal à se sentir comme si elle s’intégrait.

« Je pense que c’est vraiment beau de pouvoir représenter un personnage qui a une famille autour d’elle qui dit qu’elle appartient, mais elle-même se sent intérieurement confuse et isolée », a déclaré Tomko.

«Alors quand elle rencontre Harry, c’est une histoire tellement racontable et je pense que c’est vraiment beau d’être en quelque sorte un symbole de« l’autre »qui est quelque chose que je ressens de très près et Harry aussi.

La série fait ce que je n’ai jamais vraiment vu auparavant: la série dépeint une famille et une communauté amérindiennes sans se concentrer sur les stéréotypes et les tropes.

La série montre «ce que c’est que de vivre sur ou hors de la réserve» aujourd’hui. Le showrunner Chris Sheridan « en a fait une partie très importante de ce spectacle pour attirer les écrivains, artistes et musiciens autochtones [and] acteurs afin que nous puissions vraiment remplir le [Native American] communauté avec ce qui est vrai à ce jour », a déclaré Tomk.

L’émission s’efforce de rendre hommage à l’endroit où les Amérindiens modernes « s’intègrent réellement, à notre appartenance et à la terre dont il s’agit vraiment, puis à présenter cela et à montrer ce que c’est que pour quelqu’un qui est dans cette communauté, élevé par cette communauté, peut-être se sentir comme elle ne sait pas où elle se situe et cela me semble vraiment pertinent pour moi et pour Asta », a ajouté Tomko.

La nouvelle série scandaleuse et sincère comprend également des performances des acteurs Corey Reynolds (« The Closer ») comme le shérif audacieux et impétueux Mike Thompson, Alice Wetterlund (« People of Earth ») comme le barman local de « l’âme perdue » D’arcy Bloom et Levi Fiehler (« Mars ») dans le rôle de Ben Hawthorne, un maire aux prises avec des problèmes d’estime de soi.

Pourrions-nous gérer une invasion extraterrestre?

Maintenant, en regardant une émission comme « Resident Alien », il est amusant de penser à ce qui se passerait s’il y avait un extraterrestre humanoïde qui se promenait à la surface de notre planète. Pourrions-nous gérer cela? Comment l’humanité réagirait-elle de manière réaliste?

Alors j’ai demandé à Tudyk, et il a dit: « Je pense qu’il y a des extraterrestres ici … tardigrade est un extraterrestre, cela me semble être un extraterrestre … il est déjà là. »

(Avertissement: il n’y a aucune preuve pour soutenir que les tardigrades sont des extraterrestres.)

« Je pense que, comme la plupart des humains, je suis intéressé par un contact. Je pense qu’il est temps … nous sommes prêts. » Cependant, en y réfléchissant un peu plus, Tudyk a changé de ton. « Je suppose … que nous ne pouvons même pas nous gérer les uns les autres », dit-il. Mais quand même, « peut-être que cela nous rapprocherait en tant que course », a-t-il déclaré.

Par exemple, a-t-il dit, si des extraterrestres débarquaient sur Terre et essayaient de tuer tous les humains, nous pourrions, en tant qu’espèce, «unir nos forces pour attaquer les extraterrestres», a déclaré Tudyk. « Les gens semblent être très enthousiastes à l’égard de la guerre. Nous pourrions le faire. Ce serait une façon de nous rassembler », a-t-il dit en riant.

« Resident Alien » sera diffusé les mercredis sur Syfy à 22 h HNE (3 h 00 GMT les jeudis), à partir de ce soir (27 janvier).

