Resident Alien Saison 2 Épisode 17 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont actuellement curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Resident Alien. Comme l’épisode 16 est sorti récemment et après l’avoir regardé, les fans sont vraiment curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, afin d’obtenir toutes les informations possibles sur cet épisode, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes là pour vous aider avec un guide séparé à ce sujet.

Ici, nous partagerons des détails tels que Resident Alien Saison 2 Episode 17 Date de sortie, Liste des épisodes, Informations sur la distribution, Comment vous pouvez regarder cette série et bien plus encore. Alors sans plus tarder, donnons-nous tous les détails sur le spectacle.

C’est une série américaine liée à la science et au mystère. Cette série est basée sur le roman Resident Alien écrit par Peter Hogan. La série est créée par Chris Sheridan et le premier épisode de la série a été diffusé le 27 janvier 20121. Après sa sortie, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays différents.

L’histoire de la série suivra une invasion extraterrestre dans laquelle des extraterrestres appellent la terre avec une collision et assignent la mission d’éliminer l’humanité de la terre. Le seul problème principal avec l’extraterrestre était un garçon de 9 ans qui peut les voir sous leur véritable apparence. Maintenant, tous ses fans recherchent vraiment la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Resident Alien. Alors sans plus tarder, découvrons-le ici.

Resident Alien Saison 2 Épisode 17 Date de sortie

Enfin, si nous parlons de Resident Alien Saison 2 Episode 17 Date de sortie. Dans la saison 2 il n’y a que 16 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette émission. Vous serez heureux d’apprendre qu’en juillet 2022, la série a été renouvelée pour une troisième saison de 12 épisodes. S’il y aura une annonce officielle concernant la date de sortie exacte de la saison 3, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser Resident Alien?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Syfy et c’est le réseau officiel de cette émission. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Vudu, Peacock, Prime Video et de nombreuses autres plateformes de streaming. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

Vieux amis

Le fil

Nuit de filles

RadioHarry

Journée familiale

Un extraterrestre à New York

Évadez-vous de New York

Dîner extraterrestre

Autopsie

Le fantôme de Bobby Smallwood

Le poids

L’extraterrestre intérieur

Harry, un parent

Chat et souris

Le meilleur des ennemis

Je crois aux extraterrestres

Distribution de la série

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Alan Tudyk comme « Harry »

Sara Tomko comme Asta Twelvetrees

Corey Reynolds comme Mike Thompson

Alice Wetterlund comme D’Arcy Bloom

Levi Fiehler comme Ben Hawthorne

Judah Prehn comme Max Hawthorne

Elizabeth Bowen comme Liv Baker

Ben Cotton comme Jimmy

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Resident Alien, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Resident Alien, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

