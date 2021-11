Resident Alien Saison 2 Date de sortie Royaume-Uni, États-Unis, Australie, distribution

La date de sortie de la saison 2 de Resident Alien a été confirmée et les extraterrestres du Colorado sont de retour dans la saison 2. Découvrez tous les détails sur la date de sortie de la saison 2 de Resident Alien au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et plus encore.

Vous aimez les émissions de télévision absurdes ? Si c’est le cas, vous devriez regarder Resident Alien de SYFY. La saison 1 était pleine d’événements aléatoires et farfelus qui vous ont fait rire de façon hystérique. La série tourne actuellement la saison 2, mais si vous voulez rattraper votre retard avant son retour, voici ce que vous devez savoir.

De plus, nous avons des détails complets sur la date de sortie de la saison 2 de Resident Alien au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Regarde.

De quoi parle Resident Alien ?

Resident Alien, basé sur une série de bandes dessinées du même nom, raconte l’histoire d’une forme de vie extraterrestre qui s’écrase sur terre et se fait passer pour un médecin humain inoffensif. Après avoir trouvé les pièces de son vaisseau et tenté de retourner sur sa propre planète, il découvre que les humains sont plus dangereux qu’il ne le pensait.

Un extraterrestre échoué sur Terre se cache à la vue de tous sous le nom de Harry Vanderspeigel. Le spectacle suit les aventures d’Harry alors qu’il cherche des morceaux de son navire perdu, découvre la gentillesse et l’humanité de l’espèce humaine, tout en planifiant de se venger de son archnemesis, un jeune garçon nommé Max (Judah Prehn) qui peut voir à travers son dispositif de camouflage humain .

Resident Alien Saison 2 Date de sortie Royaume-Uni, États-Unis, Australie

Nous espérons donc le confirmer depuis deux mois maintenant. La deuxième saison de Resident Alien est en cours. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée. La deuxième saison doit encore être filmée, il faudra donc un certain temps avant de l’avoir.

Parlez-en à un ami – Saison 2 de #Résident étranger est en route ! pic.twitter.com/3Cwc4aFXRt – Résident Alien (@ResidentAlien) 7 octobre 2021

Date de sortie de la saison 2 de Resident Alien : le casting

Voici la liste du casting de Resident Alien Saison 2 :

Alan Tudyk dans le rôle du Dr Harry Vanderspeigle

Corey Reynolds dans le rôle du shérif Mike Thompson

Levi Fiehler dans le rôle de Ben Hawthorne

Elizabeth Bowen en tant que shérif adjoint Liv Baker

Gary Farmer en tant que Dan Twelvetrees

Kaylayla Raine dans le rôle de Jay

Meredith Garretson dans le rôle de Kate Hawthorne

Judah Prehn comme Max Hawthorne

Alice Wetterlund dans le rôle de D’arcy Bloom

Sara Tomko dans le rôle d’Asta Twelvetrees

L’une des choses qui rend ce spectacle si divertissant est l’excellente série d’acteurs qui apparaissent tout au long. Cette saison comprenait Nathan Fillion, Linda Hamilton et Carolyn Hennesy, pour n’en nommer que quelques-uns. Plus important encore, ce sont de grands acteurs bien connus pour leur travail sur d’autres émissions de science-fiction précédemment diffusées sur Fox, ce qui contribue à accroître la notoriété de ces émissions parmi les téléspectateurs potentiels.

Date de sortie de la saison 2 de Resident Alien : le récapitulatif

Dans le premier épisode, nous rencontrons le Dr Harry Vanderspiegle alors qu’il prononce un discours devant les membres de la Chambre de commerce de la ville. Lorsque tous ses amis et associés de l’espace se présentent pour le tuer pour avoir détruit une planète, il est obligé de s’écraser sur terre et de prendre une nouvelle identité en tant que personne disparue nommée Harold Smith afin qu’il puisse commencer à rechercher son disparu. pièces de navire.

Lors de la première saison, Harry est arrivé sur Terre et vit sous le nom du Dr Harry Vanderspiegle, un médecin exerçant en Nouvelle-Angleterre. Cependant, avec des parties de son vaisseau spatial manquantes, il a du mal à rester sous le radar alors qu’il cherche les pièces de son vaisseau manquant avec l’aide de ses voisins Edgar et Emma avec qui il développe un vif intérêt.

Il s’agissait donc de la date de sortie de la saison 2 de Resident Alien au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. J’espère que vous aimerez notre approche.

