Resident Alien Saison 1: Évasion avec un sens de l’humour et du plaisir

À son apogée, «Resident Alien» de SyFy m’a rappelé «Northern Exposure», l’un de mes drames préférés de tous les temps, avec son charme folklorique. L’écriture n’est pas tout à fait à la hauteur – elle s’appuie trop sur des rythmes de personnages simples plutôt que sur une narration nuancée – mais c’est un spectacle fiable et sympathique à un moment où les gens pourraient utiliser un peu de confort et d’aisance.

Et il y a suffisamment de talent et de potentiel pour en faire quelque chose de beaucoup plus riche et plus profond à l’avenir. Il est basé sur un concept qui permet un peu de tout, de la science-fiction aux mystères du meurtre en passant par l’humour de poisson hors de l’eau, et il semble que ce sera un succès indispensable pour SyFy, un retour en arrière. des dramatiques câblées de base qui ont servi de nourriture réconfortante à des millions de personnes.

Resident Alien »est basé sur la bande dessinée du même nom de Peter Hogan et Steve Parkhouse, publiée par Dark Horse Comics à partir de 2012. (et toujours en cours). Alan Tudyk joue un touriste extraterrestre en mission qui s’écrase dans une petite ville de montagne du Colorado et est contraint de remplacer un médecin reclus à la périphérie de la ville, Harry Vanderspeigle.

Lorsque le vrai médecin de la ville est assassiné, Harry est descendu des collines et a appris à être une personne tout en enquêtant sur le crime avec l’aide de l’infirmière du médecin décédé, Asta (Sara Tomko), et du shérif de la ville (Corey Reynolds). .

Revoir:

être une émission mystère hebdomadaire dans laquelle un extraterrestre maladroit déguisé en homme, joué par Alan Tudyk, doit résoudre des crimes, et laissez-moi simplement dire que je regarderai cette émission chaque semaine. Étonnamment, les premiers épisodes ne tirent pas vraiment parti de cette capacité, entraînant souvent leurs personnages de manière plus savonneuse aux heures de grande écoute que nécessaire.

Même «Northern Exposure» avait plus d’histoires autonomes regroupées dans des épisodes séparés que «Resident Alien», qui raconte essentiellement une histoire continue sur les efforts d’Harry pour se fondre dans la société humaine ordinaire dans les premiers épisodes.

Il lutte avec les valeurs humaines de base comme les poignées de main et le décorum tout en recherchant quelque chose qu’il a égaré lors de l’atterrissage forcé et en luttant avec le fait qu’un enfant de la ville puisse voir sa véritable forme extraterrestre. Il existe une version plus urgente de tout cela, à la fois dans les épisodes individuels et dans leur ensemble.

Malgré sa structure déroutante, «Resident Alien» est une série agréable à regarder, en partie grâce à sa distribution talentueuse. Tudyk capture la particularité d’un extraterrestre qui doit apprendre à faire face non seulement au comportement humain, mais aussi aux sentiments et aux connexions qui en découlent, des choses qui ne sont pas particulièrement importantes pour son espèce.

Tudyk capture l’obsession inconfortable du personnage pour sa situation difficile sans aller trop loin, et il apprend essentiellement à se comporter comme un être humain en regardant la télévision par câble.

