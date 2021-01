«  Resident Alien  » passe de la bande dessinée à Syfy cette semaine

Une nouvelle série télévisée suit le voyage décalé d’un extraterrestre voyageur (joué par l’acteur bien-aimé de « Firefly » Alan Tudyk) qui s’est écrasé sur Terre et doit accomplir une mission inquiétante avant de rentrer chez lui.

« Résident étranger , « un nouveau drame comique, est diffusé sur Syfy Mercredi (27 janvier) à 22 h HNE (28 janvier à 3 h 00 GMT). La série, basée sur la populaire série Dark Horse Comics par les co-créateurs Peter Hogan et Steve Parkhouse. Le spectacle met en vedette Tudyk (« Rogue One », « Doom Patrol ») dans le rôle d’un extraterrestre bloqué dans le Colorado qui prend l’identité du Dr Harry Vanderspeigle. Cependant, Vanderspeigle doit d’abord apprendre à se comporter comme un humain.

« Tout était de zéro avec lui », a déclaré Tudyk à 45secondes.fr dans une interview exclusive. «Marcher, s’asseoir, s’habiller… c’est un enfant de cette façon.

En relation: Voici ce que nous avons appris sur les extraterrestres en 2020

Pour se préparer au rôle d’un extraterrestre se faisant passer pour un humain, Tudyk « a suivi un cours de clown », a-t-il dit, « ce qui a aidé parce que les clowns sont censés être principalement comme des enfants à qui on n’a jamais dit non. Ils sont très curieux … mais ils sont bégayant et ils font des erreurs. »

Tout au long de la série, qui se situe quelque part entre le mystère du meurtre, la comédie burlesque et le drame sincère, Vanderspeigle se débat avec « le dilemme moral de sa mission secrète sur Terre – posant finalement la question » Les êtres humains valent-ils la peine d’être sauvés? « , Déclare un communiqué de presse.

La nouvelle série scandaleuse et sincère présente également les acteurs Sara Tomko (« Once Upon A Time ») dans le rôle de l’infirmière Asta Twelvetrees, Corey Reynolds (« The Closer ») dans le rôle de l’audacieux shérif Mike Thompson, Alice Wetterlund (« People of Earth ») comme locale barman D’arcy Bloom et Levi Fiehler (« Mars ») comme maire Ben Hawthorne.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.