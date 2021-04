Réservez la date de la conférence Ubisoft de l’E3 2021

Nous commençons tôt avec les données, coupables. Nous avons déjà quand aura lieu la conférence Ubisoft de l’E3 2021.

Depuis qu’il a été annulé l’année dernière, le spectacle de Los Angeles a essayé à maintes reprises de prendre la tête de cette présentation. Même s’ils sont en ligne. C’est pourquoi il a été récemment confirmé que le salon se poursuivrait cette année, mais exclusivement en format numérique. Et nous avons déjà un rendez-vous. Le de la Conférence Ubisoft de l’E3 2021.

La société a annoncé un nouveau Ubisoft Forward. Celui-ci se situera dans le cadre de l’E3 numérique susmentionné et aura lieu le 12 juin à 21h00, heure de la péninsule espagnole. Pour connaître l’heure de votre fuseau horaire, vous disposez de ce lien que nous avons préparé pour vous.

La page officielle de ce Ubisoft Forward est maintenant ouverte. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, il y a moins d’informations que le menu de votre dîner de demain. Il est difficile pour nous de décider de ce que nous allons dîner aujourd’hui… Cependant, les esprits excités se sont mis en route et ils ont déjà leurs théories… ou leurs préférences.

La plupart demandent aux Français de ne pas oublier Rayman. Mais Beyond God and Evil 2 n’est pas loin non plus. Rappelez-vous que le jeu est annoncé depuis plus longtemps que Methuselah, et que nous n’avons toujours pas de date précise pour le voir sur nos consoles … ou dans lequel ceux.

Nous ne pouvons pas non plus oublier certaines choses que nous avons déjà entendues là-bas. Parmi eux, un nouvel épisode du crossover Mario and the Rabbids, ou autre chose de Far Cry 6, qui est un autre qui est resté au milieu de la pandémie.

Quoi qu’il en soit, nous sommes tout à fait sûrs qu’il y aura un nouveau jeu Just Dance ou plus de mises à jour qu’il n’y en a. Rien d’autre, mais danser les gars d’Ubisoft nous fait danser en tissu.