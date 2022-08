Reservation Dogs Saison 2 Episode 4 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs a été officiellement confirmée et les fans de cette émission sont maintenant curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir tous les détails possibles, les fans de cette émission la recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs. Si vous avez d’autres questions comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

est une série télévisée américaine de comédie dramatique pour adolescents créée par Sterlin Harjo et Taika Waititi. Le premier épisode de cette série est sorti le 9 août 2021 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays. Actuellement, tous ses fans attendent la sortie de son prochain épisode.

L’histoire de cette série tourne autour de la vie de quatre adolescents autochtones de l’Oklahoma rural, alors qu’ils passent leurs journées à exécuter le crime et à le combattre. Au fur et à mesure que la série avance, vous la trouverez vraiment très intéressante et deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Reservation Dogs Saison 2 Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs. Le nom de l’épisode 4 est Mabel et il sortira le 17 août 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt et vous pourrez savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode puis attendez simplement la date indiquée ci-dessus.

Où regarder les chiens de réservation ?

Si vous voulez profiter de cette série, vous pouvez la regarder sur Hulu et c’est la plateforme officielle de cette émission. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez regarder cet épisode ici à tout moment. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

La malédiction

Courir

Toiture

Mabel

Large filet

Décolonisation

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Devery Jacobs comme Elora Danan Postoak

D’Pharaoh Woon-A-Tai dans le rôle de Bear Smallhill

Lane Factor comme fromage

Paulina Alexis comme Willie Jack

Sarah Podemski comme Rita

Zahn McClarnon comme officier Big

Dallas Goldtooth dans le rôle de William « Spirit » Knifeman

Gary Farmer comme Oncle Brownie

Lil Mike comme Mose

Funny Bone en tant que Mekko

Elva Guerra comme Jackie

Jack Maricle comme Steve blanc

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez appris tout ce qui concerne la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs dans diverses régions, ses spoilers et le nombre d’épisodes qui seront là dans cette saison en cours, ses plateformes de streaming en ligne, et beaucoup plus. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Reservation Dogs, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons pour vous aider à résoudre tous vos problèmes et questions.

