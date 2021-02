Réseaux sociaux où l’utilisateur choisit l’algorithme qui recommande le contenu: c’est ainsi que le PDG de Twitter voit l’avenir d’Internet

Ce qui apparaît et ce qui n’apparaît pas dans les recommandations des utilisateurs sur les réseaux sociaux est l’une des grandes controverses de ces dernières années. Les informations biaisées, les recommandations qui conduisent à des extrêmes ou de fausses informations font généralement partie des problèmes rencontrés par les plates-formes telles que Twitter, Facebook ou YouTube. La solution proposée par Twitter? Je ne suis pas responsable de ce qui est recommandé.





Lors d’un appel avec des investisseurs ces dernières heures, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a partagé son idée de l’avenir des médias sociaux. Comme il l’a expliqué, l’idée serait que l’utilisateur puisse choisir entre différents algorithmes de recommandation. En d’autres termes, ce que le réseau social lui-même propose n’est pas la seule option de recommandation qui existe. Ce n’est pas ce que Twitter veut afficher sur Twitter, autre que ce que Facebook veut afficher sur Facebook. Ongle magasin d’applications algorithmes où l’utilisateur décide lequel d’entre eux il préfère.

De cette façon, sur Twitter par exemple, nous pourrions avoir une option pour que les tweets et les recommandations soient affichés en fonction des préférences de Twitter, mais aussi une façon dont cela se fait selon les préférences d’une autre entreprise, par exemple Google ou TikTok. Pour Jack Dorsey, cela impliquerait une plus grande flexibilité pour l’utilisateur et par conséquent un plus grand ventilateur pour l’accès à la conversation globale. C’est ce dernier point dont ils bénéficient.

Avec ce changement Twitter éliminerait également certaines restrictions et problèmes juridiques qui pourraient apparaître à l’avenir sur ce que vous devriez et ne devriez pas modérer sur la plateforme (comme cela s’est produit récemment avec Donald Trump). Comme tous les algorithmes de recommandation ne vous appartiennent pas, le problème se pose également aux autres. Twitter cherche à vider cette bosse depuis un certain temps.

Le Twitter qui ne dépend pas de Twitter

Au cours de l’année dernière, Twitter et en particulier son PDG ont été se concentrer sur la création d’un réseau social décentralisé. En créant un Twitter qui s’arrête en fonction de Twitter et qui est au pouvoir des utilisateurs et non d’une entreprise ou organisation. Semblable à ce qui se passe avec Internet comme protocole ou avec Bitcoin comme monnaie.

Tout cela se reflète dans Bluesky, le projet à travers lequel Twitter recherche un nouveau standard pour un réseau décentralisé. La vérité est que les réseaux sociaux décentralisés existent déjà, mais ils ne sont jamais devenus populaires et pleinement établis. Si vous faites partie d’un grand réseau social déjà implémenté, peut-être que les choses sont différentes. Pour le moment, cependant, il continue avec des idées très précoces et diffuses, comme celle-ci d’offrir plusieurs algorithmes dans le même réseau social.

Via | Le bord

Image | TED