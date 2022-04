Réseau: à quoi ressemblera la pièce visionnaire qui arrive en Argentine

Buenos Aires C’est l’une des capitales mondiales du théâtre. Il compte plus de 300 espaces d’art dans le seul district fédéral, ce qui lui permet de rivaliser à un niveau élevé avec des villes comme New York et Londres. Spectacles avec musique, œuvres de fiction à échelle réduite, autres avec un budget inférieur. Dans la capitale argentine, vous pourrez sans aucun doute trouver une offre théâtrale pour tous les goûts. Ce n’est donc pas un hasard s’il est maintenant présenté réseauune pièce à la mise en scène innovante et unique.

Si vous êtes un cinéphile avec toutes les lettres, alors, vous aurez entendu et sûrement vu le film réseauen espagnol connu sous le nom de pouvoir qui tue. Le film qui a été créé en 1976 réalisé par Sidney Lumet et scénario de Paddy Chayefskymet en vedette FOui Dunaway (Bonnie et Clyde), Robert Duval (Tendres miséricordes), Pierre Finch (dimanche dimanche sanglant) et William Holden (Boulevard du coucher du soleil).

L’histoire tourne autour Howard Beale (Finch) un présentateur de nouvelles populaire qui traverse la pire période de sa carrière. Le public a cessé de l’écouter et la chaîne pour laquelle il travaille décide de le licencier. Seulement qu’avant de saluer ses téléspectateurs, le chauffeur annonce qu’il va se suicider devant les caméras. Bien sûr, cela provoque non seulement le désespoir des producteurs mais aussi celui des téléspectateurs eux-mêmes.

Le succès et les éloges de la critique sont tels qu’en 2017, 40 ans plus tard, le film est adapté en pièce de théâtre. C’est qu’à vrai dire, les enjeux sur lesquels il est proposé de réfléchir comme pouvoir dans une société existentiste et superficielle, en plus de la manipulation médiatique, sont toujours d’actualité aujourd’hui et peut-être plus que jamais. Le scénario théâtral provient de son auteur original et du dramaturge britannique Lee Hall (Billy Eliot). Mettant en vedette Bryan Cranston (Breaking Bad), il a eu sa première première au Théâtre national de Londres et un an plus tard dans le Théâtre Belasco de Broadway puis au Mexique. Et, oui, en 2022, aussi pour Buenos Aires.

+Network prépare sa première à Buenos Aires

Cette semaine, la présentation a eu lieu au Théâtre du Colisée de Buenos Aires de ce qui sera un spectacle unique dans l’histoire du théâtre argentin. Ce n’est pas pour moins. Il dispose d’une équipe technique et d’acteurs haut de gamme. L’événement a été dirigé par le directeur de la pièce, Corina Fiorilloqui a défini Réseau « comme une œuvre sans précédent dans le pays que les Argentins vont adorer »et a réuni, tout d’abord, Georges Ferrari (Décor), Maxi-Vecco (Conception audiovisuelle), Ariel du Maître (Conception lumière), Jean-Manuel Corino (Gestion technique) et mercedes colombo (Conception de costumes).

Puis le casting complet et ses protagonistes ont été accueillis, menés par Florencia Peña, César Bordon, Eduardo Blanco, Coco Silly et Pablo Rago. « Pour moi c’est une fierté de retourner travailler dans le théâtre et plus avec ce travail »Peña exprimé lors de la présentation. Dans le même sens, Bordón s’est exprimé, qui après avoir fasciné tous les téléspectateurs de Netflix avec son interprétation de Jorge, le directeur de Luis Miguel dans la série du musicien, il revient en Argentine et rien de moins que la scène.

Après la conférence de presse, en dialogue avec spoilersl’acteur a soutenu que « J’étais très heureux de faire du théâtre à Buenos Aires et encore plus avec une mise en scène et une caméra comme celle que Network aura ».

Mais réseauqui est produit par Ariel Dewan, n’aura pas seulement une équipe technique et des acteurs de luxe. Également un script adapté renommé. Cette version argentine de l’œuvre est entre les mains de nul autre que le lauréat d’un Oscar, Juan José Campanella, qui, bien qu’il n’ait pas assisté à l’acte, a laissé un message aux personnes présentes.

« Je me considère très chanceux d’avoir fait l’adaptation de Network en Argentine. C’était un défi. Network peut être apprécié à deux niveaux, au présent, en voyant ces personnages qui nous concernent, en voyant cette histoire, ce traitement des médias et des gens derrière eux… mais aussi en tant qu’œuvre d’un visionnaire, c’est un film tourné il y a plus de 40 ans, et il semble que comme Jules Verne il a vu l’avenir. En plus, il y a un casting magnifique, c’est choisi avec courage et créativité. Ils rendront énormément justice à cette adaptation. Le travail de Corina va être merveilleux, j’en suis sûr. Merci également à Ariel d’avoir produit ce travail à Buenos Aires »dit le cinéaste.

La pièce arrivera à Buenos Aires prochainement 14 juilletbien que les billets soient déjà en vente sur Ticketek.

