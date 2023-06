‘Rescue Mission 2’ : Quand le film avec Chris Hemsworth sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Hankook Pneu - null - WINTER ICEPT RS 2 W452 - Hankook - 185-55-15-82-T

UtilisationLe pneu HANKOOK Winter i'Cept RS2 W452 est un pneu hiver, adapté aux compactes et aux berlines. Il sera très efficace dès que la température passera sous les +7°C, et il sera approprié à un usage régulier dans les endroits à fort enneigement ou verglacé.CaractéristiquesLe pneu HANKOOK Winter i'Cept RS2 W452 est doté d'un profil directionnel, efficace en toutes conditions. En effet, il est fabriqué dans un mélange de gomme à base de silice qui offre une excellente adhérence, sur tous types de sols, et ses rainures partant du centre vers le côté du pneu lui garantissent une excellente évacuation de l'eau sur sol mouillé, pour faire face à l'aquaplaning.Le pneu HANKOOK Winter i'Cept RS2 W452 dispose également de plus petites rainures qui lui permettent de garantir une très bonne adhérence sur le verglas, même dans les courbes. Equipé d'arêtes 3D, il permet aussi de maintenir la force de traction, même sur la neige. Pour une meilleure stabilité du véhicule, les pavés possèdent également des lamelles qui limitent les mouvements du bloc sur sol mouillé et enneigé.Points fortsProfil directionnel efficace en hiver.Excellente adhérence sur tous types de sols. Evacuation efficace de l'eau.Adhérence sur le verglas et dans les virages.Stabilité sur sol mouillé et enneigé.. Adhérence sur tous types de sols.Evacuation efficace de l'eau.Stabilité sur sol mouillé et enneigé.