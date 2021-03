Rescue Dog rend la faveur en sauvant la vie du propriétaire

Brian Myers du New Jersey a obtenu un retour inattendu sur son investissement après avoir sauvé un chien indésirable d’un refuge de «dernier recours».

Sadie, son berger allemand récemment adopté, a sauvé celle de son nouveau propriétaire lorsqu’il s’est retrouvé allongé sur le sol incapable de bouger en raison d’un accident vasculaire cérébral.

En septembre, Sadie, un berger allemand abandonné âgé de 6 ans, était au refuge pour animaux Ramapo-Bergen à Oakland, dans le New Jersey, depuis un peu plus d’un mois. Elle a été amenée au refuge après que sa famille précédente a emménagé dans une maison qui n’autorisait pas certaines races de chiens, y compris la sienne, qui seraient agressives.

Heather Centrella, responsable du bureau des adoptions au refuge, a déclaré aux journalistes que, malheureusement, «il n’est pas rare que nous recevions un appel comme celui-ci, où le propriétaire a une sorte de préjugé contre des races mal comprises comme un berger ou un pit-bull.

Sadie avait également été rejetée par trois autres refuges en raison de sa grande taille, à près de 100 livres, et de son caractère nerveux.

Megan Brinster, directrice exécutive du refuge, a déclaré à CNN que Ramapo-Bergen «est en quelque sorte le dernier recours pour les chiens indésirables».

«Notre objectif est vraiment de prendre ceux qui n’ont nulle part où aller», a déclaré Megan. «Et c’était Sadie.

Sadie avait eu du mal à trouver de nouveaux propriétaires en raison de son anxiété et de son inconfort avec les hommes, entre autres.

«Nous pensions que Sadie finirait dans la maison d’une femme», a déclaré Brinster. «Mais dès que nous avons amené Brian à sa rencontre, nous savions que c’était un match instantané. Elle était partout sur lui.

La connexion de Brian avec Sadie était rapide et puissante. Il a décidé de l’adopter.

«J’ai pensé, laissez-moi donner une chance à ce chien», a déclaré Myers, «parce qu’elle est belle et je pense que je peux résoudre ses problèmes.»

Après quelques mois, le couple a réussi à apaiser l’anxiété de Sadie, et ils se sont rapprochés pendant la pandémie en s’isolant ensemble.

Sadie s’est mise à dormir dans le lit de Brian la nuit, apportant souvent des jouets avec elle. Et pour la part de Brian, le nouveau parent chiot a salué la présence de son animal.

«Elle me suit partout», a déclaré Brian. « Elle est ma meilleure amie. »

Sadie est restée aux côtés de Brian après que le joueur de 59 ans se soit retrouvé aux prises avec Covid-19. Après ce qui semblait être son rétablissement complet, les deux ont repris leur habitude normale de faire des promenades quotidiennes de quatre miles, et tout semblait aller bien à nouveau.

Cependant, Myers connaîtrait bientôt des complications potentiellement mortelles de la maladie.

«Je pensais que j’étais hors du bois avec Covid», a déclaré Brian. «Mais apparemment, de nombreuses personnes développent des caillots sanguins après avoir récupéré de Covid. Et à mon insu, j’ai eu un accident vasculaire cérébral au milieu de la nuit.

Le 16 janvier, Brian a tenté de se lever de son lit, seulement pour sentir ses jambes s’effondrer sous lui. Il était allongé sur le sol, effrayé et à peine capable de bouger.

«J’étais coincé dans un petit espace entre mon lit et le mur, incapable d’atteindre mon téléphone portable», a-t-il expliqué. «Je me suis allongé sur le sol en me demandant:« Combien de temps vais-je rester ici avant que quelqu’un me trouve? »

Et c’est là que Sadie est venue à la rescousse.

Le berger fidèle allongé à côté de Brian, le léchant; son visage dans ce qu’il dit était une expression d’inquiétude et de sympathie. Il saisit le collier du chien pour tenter de la réconforter et essaya de se relever, mais Sadie avait d’autres idées.

Le gros animal a commencé à reculer, tirant son faible propriétaire sur le sol. Sadie a tiré Brian hors de sa position piégée, lui permettant d’atteindre son téléphone portable et d’appeler à l’aide.

Bref, Sadie la chienne de sauvetage a sauvé la vie de son nouveau propriétaire.

Sans Sadie, Brian a dit: «Je suis peut-être encore allongé là en ce moment.

Brian a été transporté d’urgence à Englewood Health pour un traitement d’urgence, où il est resté pendant quelques semaines à suivre une thérapie physique et orthophonique intensive alors qu’il se remettait de l’AVC.

Pendant la cure de désintoxication de Brian, son frère est resté avec Sadie, gardant Brian au courant avec des photos et des vidéos d’elle et appelant même à un FaceTime occasionnel entre les deux.

Sadie mettait son nez à l’écran pendant les appels, confuse par l’absence de Brian et son humain manquant.

Après presque trois semaines de thérapie en milieu hospitalier, Brian a finalement pu retrouver Sadie. Il a été aidé à sortir de l’hôpital en fauteuil roulant et Sadie est arrivée en laisse devant une petite foule de spectateurs.

Dès que le chien a reconnu son maître, elle a sauté dans ses bras.

«Elle sautait partout sur moi, m’embrassait, faisait tomber mon masque», se souvient Brian. «Tout ce que je pouvais penser était ‘J’adore ce chien.’»

À l’avenir, Brian a déclaré qu’il avait l’intention de donner à Sadie «la meilleure vie possible».

Brian envisage également d’écrire un livre pour enfants sur son compagnon canin. Il espère que partager son histoire encouragera d’autres personnes à adopter des animaux de compagnie.

«Je pense qu’il est important de faire savoir que de nombreux animaux sont dans le besoin», a-t-il déclaré, «et tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une chance.»

Centrella a déclaré qu’entendre l’histoire de Myers la rendait émue. Elle admire le lien fort qu’il avait tissé avec le chien rejeté.

«Nous pensons que Brian et Sadie forment un duo incroyable et qu’ils sont tous les deux des héros», a déclaré le sauveteur animalier. «Brian a sauvé Sadie et Sadie a sauvé Brian en retour. C’est tout simplement incroyable.

