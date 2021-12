Requiem For A Dream arrive sur Steelbook Ultra HD 4K en janvier

Pour le cinéma, l’année 2000 a donné au public pas mal de drames psychologiques mémorables qui ont marqué les esprits des spectateurs et qui perdurent encore aujourd’hui. Des films comme Mémento, psychopathe américain, Amours perros et plus a emmené le spectateur dans l’esprit des personnages et nous a montré les côtés les plus sombres de l’humanité. Certains disent Requiem pour un rêve les hante depuis qu’ils l’ont vécu. 22 ans plus tard, Lionsgate sort Requiem pour un rêve, le drame psychologique de Darren Aronofsky, avec une distribution d’ensemble comprenant Jared Leto, Jennifer Connelly et Ellen Burstyn, ainsi que Marlon Wayans, dépeignant des personnages inoubliables dans des circonstances saisissantes.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

L’un des films psychologiques les plus puissants jamais réalisés, Requiem pour un rêve sortira bientôt sur Steelbook 4K Ultra HD de Lionsgate, en exclusivité chez Best Buy. Du réalisateur nominé aux Oscars Darren Aronofsky (2010, Meilleur réalisateur, Cygne noir), le film acclamé par la critique présente la cinématographie du double nominé aux Oscars Matthew Libatique (2010, Meilleure réalisation en cinématographie, Cygne noir; 2018, Meilleure réalisation en cinématographie, Une star est née), musique de Clint Mansell, nominé aux Golden Globes (2006, Meilleure musique originale, La fontaine), et met en vedette les lauréates des Oscars Ellen Burstyn (1974, meilleure actrice, Alice ne vit plus ici), Jared Leto (2013, Meilleur acteur dans un second rôle, Dallas Buyers Club) et Jennifer Connelly (2001, Meilleure actrice dans un second rôle, Un bel esprit), ainsi que Marlon Wayans (Film d’horeur la franchise, poussins blancs). Avec toutes les nouvelles illustrations de Vance Kelly, Requiem pour un rêve sera disponible sur 4K Ultra HD Steelbook chez Best Buy au prix de détail suggéré de 27,99 €.

SYNOPSIS OFFICIEL

celui de Darren Aronofsky Requiem pour un rêve – avec un scénario d’Aronofsky et Hubert Selby Jr., basé sur le roman de Selby – met en vedette les lauréats d’un Oscar Jared Leto, Jennifer Connelly et Ellen Burstyn, ainsi que Marlon Wayans, dans un film hypnotique sur quatre personnes poursuivant leur vision du bonheur. Même si tout commence à s’effondrer, ils refusent de lâcher prise, plongeant avec leurs rêves dans une chute libre cauchemardesque et déchirante.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD

Featurette « Sur le plateau : 1999 »

Featurette « Moments transcendants : la partition de Requiem for a Dream »

Featurette « Ellen Burstyn sur Requiem for a Dream »

Featurette « À travers leurs yeux : revisiter Requiem pour un rêve »

JETER

Ellen Burstyn (Alice ne vit plus ici, L’exorciste, L’âge d’Adaline)

Jared Leto (Dallas Buyers Club, Suicide Squad, Blade Runner 2049)

Jennifer Connelly (Un bel esprit, Maison de sable et de brouillard, Noé)

Marlon Wayans (Film d’horeur, poussins blancs, téléviseurs Marlon)

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

Année de production: 2000

Titre du droit d’auteur : Requiem pour un rêve © 2000 Requiem pour un rêve, LLC. Tous les droits sont réservés.

Taper: Réédition du catalogue

Évaluation: R pour représentation intense de la toxicomanie, de la sexualité graphique, du langage grossier et de la violence

Genre: Drame

Sous-titré : N / A

Les sous-titres: Anglais et Espagnol

Durée d’exécution de la fonctionnalité : 102 minutes

Format 4K : Présentation ultra haute définition 2160p 16×9 (1,85:1) avec Dolby Vision

Audio 4K : Anglais 7.1 DTS-HD Master AudioTM

Requiem pour un rêve arrive le 18 janvier sur 4K Ultra HD Steelbook de Lionsgate, exclusivement chez Best Buy.





