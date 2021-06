Requiem fait rétrécir nos coeurs

Les rats sont de retour pour nous hanter. L’annonce de A Plague Tale : Requiem nous coupe le souffle et sera disponible sur Game Pass.

Comme les rumeurs l’avaient prévu, Asobo Studio et Focus Home Interactive ont présenté leur nouveau jeu aujourd’hui. le Annonce de Un conte de peste : Requiem à la conférence Xbox à l’E3 2021.

Il servira de suite au premier titre de cette série acclamée publié en 2019. Cette deuxième partie arrivera en 2022 sur Xbox Series X/S et PC, étant disponible dès son lancement sur Xbox Game Pass à la fois sur consoles et ordinateurs et en le jeu dans le cloud disponible sur abonnement Ultimate.

Ci-dessous, vous pouvez voir la bande-annonce cinématique avec laquelle cette suite de Une histoire de peste : l’innocence:

«Embarquez pour un voyage émotionnel et étonnant. Suivez Amicia et son frère, Hugo, dans une nouvelle mission dangereuse, faisant tout ce qu’il faut pour survivre dans un monde brutal et indifférent», explique le descriptif du jeu sur sa page officielle, où il est également précisé que, étant optimisé pour Xbox Series X/S, il aura une résolution allant jusqu’à 4K, du ray tracing et une cadence de 60 images par seconde.