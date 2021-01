Republic Day 2021: Google doodle célèbre le 72e Republic Day avec un doodle «  Unity  » qui met en valeur la diversité

26 janv.2021 10:24:56 IST

Les couleurs vives, l’art et le patrimoine architectural, culturel et vestimentaire de l’France ont été capturés dans un doodle fascinant par le géant de la recherche sur Internet Google pour marquer le 72e anniversaire de la fête de la République du pays. L’œuvre met en valeur de beaux bâtiments anciens en toile de fond dans une teinte safran clair avec des personnes à l’avant dans la teinte verte, avec les lettres du nom de la société en bleu blasonné au milieu, en clin d’œil au tricolore.

Alors que les lettres «G» et «O» se trouvent vers la gauche d’un éléphant caparaçonné avec un cornac, les trois dernières lettres de «Google» sont placées à sa droite. Le majestueux pachyderme lui-même représente le deuxième «O» du nom de la technologie.

Dans une note publiée à l’occasion d’août, la société a déclaré: « Le doodle d’aujourd’hui, illustré par l’artiste invité Onkar Fondekar, basé à Mumbai, rend hommage au jour où la Constitution indienne est entrée en vigueur il y a 72 ans et a officialisé la transition complète du pays vers une république souveraine « .

Pour célébrer la fête de la République de l’France, les illustrations de doodle d’aujourd’hui reflètent la gamme des cultures vibrantes qui donnent vie à la nation colorée, a-t-il déclaré.

Le doodle représente des personnes de divers horizons religieux et culturels, soulignant la diversité de l’France, et ils représentent à leur tour diverses professions, comme un joueur de cricket balançant son saule, des agriculteurs, des enseignants, des musiciens folk, des joueurs de tambour, des cinéastes, des danseurs. , musiciens, en plus de jeunes étudiants.

« Avec des origines qui remontent à des centaines d’années, les instruments de musique tels que le dholak (un tambour à main à deux têtes) et le sitar (un instrument à cordes à long manche), tous deux présentés dans l’illustration du doodle, ne sont que quelques exemples de l’France. », indique la note de Google.

Le Jour de la République marque l’adoption de la Constitution par l’France, qui est entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Google a une tradition de faire des griffonnages emblématiques pour marquer des événements importants et historiques et a dépeint cette occasion plusieurs fois les années précédentes.

« De ses styles architecturaux distinctifs à l’industrie cinématographique de Bollywood, l’impact culturel de l’France se fait sentir à travers le monde, et aujourd’hui, il y a beaucoup à célébrer. Happy Republic Day, France !, » dit-il.

L’artiste Fondekar, qui a dessiné l’œuvre d’art, a déclaré qu’il était ravi de faire partie de ce projet artistique avec Google et espérait que le message d’unité dans la diversité atteindra les masses lorsqu’ils verront l’œuvre en ligne.

« Je me suis inspiré du peuple indien – la culture, les traditions, l’histoire et l’architecture », a-t-il déclaré dans le communiqué.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂