Réprimez la tristesse avec la thérapie par les fleurs

La tristesse est un thème très courant dans les cabinets de thérapie. On peut dire que la tristesse est un sentiment normal. Toute vie saine a un peu de joie mais aussi un peu de tristesse.

La tristesse fait partie de la vie quotidienne comme rompre une relation, perdre un emploi, se battre avec un être cher et même vivre les pertes causées par la mort de personnes ou même d’animaux de compagnie que nous aimons tant.

De nos jours, le bonheur est devenu une obligation et se sentir triste est vu comme un signe de faiblesse, mais la tristesse fait partie de la vie, il est important de la laisser couler pour permettre à une réorganisation interne de se produire apportant un renforcement intérieur et un dépassement. cette phase de manière naturelle et saine.

La tristesse n’est pas une maladie et il est très important de la différencier de la dépression, qui est une maladie grave et qui survient souvent sans cause spécifique. Dans les états dépressifs, la personne ne ressent pas de plaisir, parfois elle n’a pas envie de manger, elle peut se sentir coupable, elle commence à manquer de travail et des pensées suicidaires peuvent également surgir. La dépression nécessite un traitement médical et la thérapie florale peut venir en complément d’un traitement médical offrant un soutien émotionnel aux personnes déprimées.

En ce qui concerne la tristesse, on peut dire que c’est une réaction naturelle aux pertes et aux frustrations de notre vie quotidienne et la thérapie florale, à travers l’utilisation des élixirs floraux, peut aider les personnes tristes. Il existe plusieurs remèdes à base de fleurs qui peuvent être utilisés, parmi lesquels un floral appelé Bleeding Heart, du California Flower System, créé par Richard Katz et Patricia Kaminsky, et qui peut être considéré comme un «fortifiant pour le cœur». Il est indiqué pour la douleur, le chagrin, le sentiment de perte et pour toutes les occasions où nous ressentons notre «cœur brisé».

Il y a encore une autre essence florale que j’aime et que j’ai beaucoup utilisée aussi, elle s’appelle Gorse et appartient au Bach Flower System, qui a été créé par le médecin anglais Edward Bach. L’ajonc est la fleur de l’espoir. Cette essence permet de restaurer l’optimisme et l’espoir, faisant resurgir la volonté de lutter.

Les élixirs floraux sont généralement utilisés par voie orale, en prenant quatre gouttes 4x par jour, n’ont aucune contre-indication et peuvent être trouvés dans les pharmacies d’homéopathie et de manipulation.