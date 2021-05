Représentez vos équipes de basketball préférées dans la PGA Tour 2K21

Dell EMC PowerEdge T40 - tour - Xeon E-2224G 3.5 GHz - 8 Go - HDD 1 To - avec 1 an de base sur site (CZ - 3 ans)

Contrôlez vos données et l'accès à vos données sur siteGérez vos dépenses en évitant les coûts inconnus de traitement et de stockage dans le Cloud publicFaites confiance à la chaîne d'approvisionnement assurée Dell EMCPartagez davantage de données avec les membres de votre équipe et vos clients grâce à une augmentation de 50 % du stockage de données sur sitePlacez votre tour où vous le souhaitez grâce à son design 23 % plus compactConsolidez, stockez et partagez facilement vos fichiers sur site Le serveur d'entrée de gamme fiable, efficace et abordable adapté à votre entreprise en pleine évolution.<br/>Idéal comme serveur de fichiers, d'impression et de messagerie. - Offre exclusivement réservée aux professionnels