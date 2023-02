Réponses du directeur de Blood and Honey : Quel genre de créatures sont Winnie et Porcinet ?

Basé sur le personnage que les enfants du monde entier ont regardé et aimé pendant des années, Winnie l’Ourson : Sang et Miel est une variante de l’histoire d’un ours en peluche jaune innocent qui joue avec ses amis dans le bois des cent acres et mange du miel dans des bocaux. Directeur Rhys Frake-Waterfield a transformé Winnie en tueur maléfique dans son nouveau film d’horreur.





Le film, qui est sorti le 15 février, a reçu des critiques contradictoires. Alors que certains considéraient le film comme banal et attendu, d’autres l’ont trouvé divertissant avec une touche humoristique sur l’histoire originale. L’une des questions les plus posées sur le film était de savoir ce que sont ces bêtes.

Frake-Waterfield a expliqué plus sur les personnages dans une récente interview avec Collider. Dans la nouvelle adaptation d’horreur, Pooh et Piglet ressemblent plus à des humains que leurs personnages dans l’histoire originale de Winnie l’Ourson.

Dans l’interview, Frake-Waterfield a déclaré: « C’est en fait Winnie l’ourson et Porcinet qui tuent des gens. » Il ajouta:

« Je déteste ce mot et je ne serais peut-être pas capable de le dire – anthropomorphique. Fondamentalement hybrides. Mi-ours, mi-homme et mi-cochon, mi-[man]. C’était donc une décision parce que je voulais vraiment qu’ils aient la capacité de tenir des armes. Donc si j’ai fait de Winnie l’ourson juste un ours, il a des pattes. Tout ce qu’il fera, c’est aller frapper les gens et les tuer, peut-être les mordre. Mais avec les mains, ça devient tellement plus amusant parce qu’il a des armes, il peut conduire une voiture, je peux faire toutes ces choses vraiment intéressantes. »

Frake-Waterfield a continué à expliquer que Pooh est en partie humain, en partie ours et en partie animal en peluche. Il a dit:

« À l’intérieur, ils sont un mélange d’humains et d’une sorte d’intérieur d’ourson. Ils ont donc du sang, ils ont des tripes, mais il y a aussi un peu de peluches qui flottent. Et il y a en fait un moment dans le film , si vous regardez attentivement … après [Pooh’s] été heurté par la voiture et qu’il s’est effondré dessus, vous verrez que Christopher va sauver Maria, puis [Pooh] tousse et quand il tousse, si vous regardez attentivement, des peluches sortent. »





De quoi parle Sang et Miel ?

Le film raconte l’histoire de Pooh et Piglet après que Christopher Robin (Nikolai Leon) les ait abandonnés. Pooh et Piglet sont laissés pour survivre, alors ils deviennent sauvages. Pooh souffre d’une famine extrême, alors il prévoit de tuer et de manger Bourriquet. Pooh et Piglet deviennent des créatures brutales et violentes qui détestent les humains.

Winnie l’Ourson : Sang et Miel est actuellement dans les salles du monde entier. Avec un microbudget inférieur à 100 000 dollars, le film cartonne sur internet et en salles. Une suite pour le film arrive bientôt, et d’autres émissions pour enfants pourraient être les projets d’adaptation d’horreur suivants du réalisateur.