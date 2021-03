Répondez aux appels de Lamar et Madrazo dans GTA Online cette semaine

La mise à jour hebdomadaire de GTA Online est à nos portes et, franchement, elle est plutôt terne cette fois. Néanmoins, les habitués voudront savoir qu’il y a actuellement des récompenses doubles dans les missions Lamar et Madrazo, alors ne les fantômes pas. Si ce n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez doubler vos courses dans Transform Races, Hunting Pack et Business Battles.

En attendant, si vous avez déjà un t-shirt Dinka dans votre placard, vous obtiendrez une version fanée gratuite juste pour vous connecter cette semaine. Oh, et vous voudrez peut-être vous rendre au Diamond & Casino Resort: le HVY Nightshark est sur la Lucky Wheel.