Repérer les signes que vos enfants sont stressés

En tant que parent, il peut être difficile de se remettre dans l’état d’esprit d’un jeune. Lorsque vos enfants semblent être trop stressés, il peut être facile de se demander pourquoi. Après tout, dans votre esprit, vous étiez si insouciant à cet âge – comment savent-ils ce qu’est le stress ?

Photo : Joseph Gonzalez/Unsplash

Cependant, si vous voulez aider vos enfants plutôt que de les gêner, concentrez-vous sur les signes suivants qui montrent que vos enfants sont stressés et ont besoin de soutien, pas de réprimandes.

Ils sont isolés de la famille

Bien que toutes les familles ne s’assoient pas ensemble et ne dînent pas et/ou ne fassent pas toutes les activités en groupe, il y a des limites à l’isolement. Votre enfant pourrait aimer jouer à des jeux vidéo ou lire de manière isolée, et c’est très bien. Mais alors qu’ils semblent ne sortir de leur chambre que pour aller aux toilettes et/ou chercher de la nourriture ? C’est probablement un signe de stress.

Photo : Ekaterina Shakharova/Unsplash

Ils semblent manger plus/moins

Si votre enfant commence à manger beaucoup plus qu’avant ou à manger beaucoup moins, vous voudrez peut-être savoir pourquoi. Dans une personnalité par ailleurs inchangée, cela pourrait simplement être un changement de leur appétit à mesure qu’ils vieillissent. Parlez-leur de la raison pour laquelle ils mangent si peu/si peu ; n’en faites pas un problème, posez simplement des questions et creusez un peu. Plus vous pouvez en savoir maintenant, plus il est facile de formuler une solution significative qui les aide à sortir de l’autre côté.

Ils veillent plus tard qu’avant

Vous pouvez demander à vos enfants d’aller se coucher, mais la plupart des parents ne restent pas là à attendre qu’ils s’assoupissent. Si vous vous retrouvez à aller aux toilettes pendant la nuit et que votre enfant est toujours debout, vous devriez probablement découvrir pourquoi il ne dort pas. Cela est particulièrement préoccupant s’ils semblent faire des cauchemars lorsqu’ils parviennent à s’endormir.

Ils manquent de toute interaction sociale

Le principal drapeau rouge est si vous remarquez que votre enfant n’interagit pas avec les autres. Les amis arrêtent de venir à la porte ou de sonner au téléphone ; ils n’ont pas entendu jouer à des jeux en ligne ou discuter sur leurs téléphones. Vous remarquez qu’ils cessent d’avoir toute sorte d’interaction personnelle ou numérique avec les autres. Si vous repérez ce problème, vous devriez en faire une priorité pour demander à votre enfant ce qui ne va pas.

Toutes ces questions doivent être traitées avec soin; ne les faites pas passer pour un problème ou comme si votre enfant avait tort. Découvrez pourquoi ces comportements se forment, cependant, et vous pouvez faire quelque chose de significatif à ce sujet.