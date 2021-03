Repérer les ovnis: la surveillance du ciel à faire soi-même est en ligne

Si vous êtes perplexe, perplexe et perplexe rapports de phénomènes aériens non identifiés (UAP) et les éventuelles visites d’engins spatiaux extraterrestres, vous pouvez passer à l’action avec un équipement de surveillance du ciel à faire soi-même.

Compte tenu du faible coût et des capacités élevées de la technologie grand public d’aujourd’hui, vous pouvez vous aussi être prêt à documenter des événements inhabituels.

Entrez dans le monde de Sky Hub, un réseau mondial de capteurs intelligents conçus pour capturer les signatures numériques d’événements anormaux. Ce réseau participatif de trackers intelligents avec «traitement de périphérie» télécharge des données de phénomènes inhabituels sur un Sky Hub Cloud.

Les forces motrices de l’initiative Sky Hub se concentrent sur la croissance rapide et l’évolution de l’apprentissage automatique pour rationaliser l’analyse de grands ensembles de données et l’accessibilité croissante du matériel prêt pour l’intelligence artificielle (IA). Ces progrès peuvent être exploités pour sonder le comportement continu et déroutant de l’UAP et objets volants non identifiés (OVNI) sillonneraient les cieux.

Travail en cours

La mission de Sky Hub est claire: connecter un réseau de matrices de capteurs appartenant à des civils, utiliser apprentissage automatique pour cataloguer les événements anormaux et partager ces données avec les chercheurs. Le groupe lui-même est composé de bénévoles dévoués.

Le système Sky Hub est un travail en cours, a déclaré Christopher Cogswell, président du conseil consultatif scientifique de Sky Hub. Le groupe encourage les individus à se joindre, mais les premiers utilisateurs doivent être conscients que le logiciel système est actuellement en version alpha et que des modifications matérielles sont toujours possibles.

L’objectif ultime est de créer et d’héberger un réseau numérique mondial Base de données OVNI auquel tout le monde peut accéder sous une licence Creative Commons en utilisant le logiciel open source de Sky Hub.

«Je m’intéresse depuis longtemps à la raison pour laquelle certaines technologies ou concepts scientifiques ont été facilement acceptés par la société… tandis que d’autres deviennent des points chauds», a déclaré Cogswell à 45secondes.fr. Rechercher des UAP / OVNIS « n’est pas seulement une opportunité de faire quelque chose d’intéressant, mais aussi d’utile », a-t-il ajouté. «Il y a beaucoup de rapports d’objets dans le ciel que nous ne savons pas catégoriser et qui, à mon avis, sont intéressants et méritent d’être étudiés.

L’unité Sky Hub se compose d’une technologie de qualité grand public, associée à un micro-ordinateur conçu pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. (Crédit d’image: Sky Hub)

Participation du public

Cogswell a déclaré que Sky Hub dispose actuellement de 12 unités opérationnelles. La plupart se trouvent aux États-Unis, mais il y en a au Royaume-Uni et un au Brésil. Pour la plupart, les unités sont standard, utilisant un appareil photo à objectif fisheye et d’autres matériels. Des spécifications suggérées, telles qu’un micro-ordinateur conçu pour l’apprentissage automatique et l’IA, sont publiées sur le site Web de Sky Hub.

« Nous ne voulons pas courir avant de pouvoir marcher », a déclaré Cogswell, mais les nouvelles idées sont toujours les bienvenues. Le coût d’assemblage d’une unité Sky Hub pour le déploiement peut aller de 600 € à 1000 €. «Nous essayons constamment de trouver des alternatives moins chères. Nous voulons que Sky Hub soit accessible aux gens», a-t-il déclaré, «et faire participer le public à ce projet avec nous est un objectif louable.

Jusqu’à présent, l’équipement Sky Hub a capturé météores , a photographié la Station spatiale internationale et a même repéré des volées d’oiseaux, ce qui semble être un drone et un parapente. « Nous sommes ouverts à ceux qui, dans d’autres domaines, peuvent utiliser Sky Hub où les mesures optiques et la caractérisation peuvent être utiles », a déclaré Cogswell.

En plongeant dans la situation OVNI / PAN, « nous regardons cela d’un point de vue sérieux mais sceptique », a déclaré Cogswell. « A mon avis, il se passe quelque chose d’intéressant ici qui mérite d’être étudié. Vous ne pouvez pas nier qu’il y a des gens qui font encore des rapports d’OVNIS chaque année. Si tout est faux, dans mon esprit, c’est presque plus intéressant. Comment a fait quelque chose faux est-il devenu un phénomène social comme celui-ci? «

Un réseau participatif de trackers intelligents canalise les données de phénomènes inhabituels vers un Cloud Sky Hub. (Crédit d’image: Sky Hub)

Recherche dans tout le ciel

« Il y a eu plusieurs projets de ce type au cours des années pour tenter d’enregistrer des OVNIS », a déclaré Robert Sheaffer, un écrivain réputé sur le sujet et un sceptique sur les OVNIS. Il existe déjà de nombreux réseaux de caméras météores mis en place aujourd’hui aux États-Unis et dans d’autres pays, a-t-il déclaré à 45secondes.fr.

Par exemple, le American Meteor Society maintient un vaste registre de caméras tout-ciel. En outre, de nombreux groupes d’astronomie et observatoires privés utilisent leurs propres caméras du ciel pour enregistrer les phénomènes météorologiques et les météores, a souligné Sheaffer.

Le rapport de Sheaffer à la maison: « Les personnes installant des caméras OVNI ne se rendent apparemment pas compte qu’il existe déjà de vastes réseaux de caméras automatisées dans le monde entier. se leurrer s’ils pensent enregistrer des objets que les caméras des astronomes n’enregistrent pas. «

Les phénomènes aériens non identifiés (UAP) sont étudiés par un groupe de travail spécialement créé au Pentagone. Voici un type de UAP, le GIMBAL / «Tic Tac». (Crédit d’image: DOD / US Navy)

Des démonstrateurs technologiques?

Point de fait: en août de l’année dernière, le Pentagone a annoncé la formation d’un groupe de travail UAP pour avoir un aperçu de la nature et des origines des ovnis. La mission du groupe de travail est de détecter, d’analyser et de cataloguer les PAN qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Concernant la situation UAP, Scott Miller, président et professeur de génie aérospatial à la Wichita State University au Kansas, offre un point de vue intéressant.

« J’ai essayé de suivre les histoires de l’UAP. Je soupçonne que de nombreuses observations sont encore liées à des activités aériennes secrètes, pas nécessairement classifiées, a déclaré Miller. » Fait intéressant, je soupçonne fortement que tous les principaux sous-traitants de la défense, et de nombreux nouveaux, ont élargi leurs capacités pour prototyper rapidement des véhicules. «

Le point de vue de Miller se concentre sur les entrepreneurs désireux d’attirer les États-Unis département de la Défense (DoD) dollars en construisant et en pilotant leurs propres démonstrateurs technologiques. « Il y a probablement beaucoup de véhicules financés par des fonds non gouvernementaux qui ont, sont ou voleront », a-t-il déclaré.

Cool de nouvelles choses

Il y a des observations de UAP qui sont très intéressantes et potentiellement non liées à de nouveaux avions secrets, a déclaré Miller. « Cependant, gardez à l’esprit que si nous avions vu un début Avoir un combattant furtif bleu dans les années 70, nous aurions dit qu’il n’y avait aucun moyen que ce soit un avion. «

Le célèbre Vidéos UAP « Tic Tac » de la marine sont intéressants et déroutants, a déclaré Miller, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est confus.

« Plus précisément, pourquoi est-ce seulement la marine qui a vu les Tic Tac? Je crois que l’armée de l’air et les Marines volent dans le même espace aérien », a-t-il déclaré. «De plus, je pense que toutes les observations de la marine provenaient de modèles F-18 E / F Super Hornet. Y a-t-il quelque chose dans les systèmes de ces avions de la série E / F qui facilite une observation UAP, par exemple, des problèmes de traitement du signal radar, etc. .? «

Le monde de l’aviation, soupçonne Miller, est à la croisée des chemins. «Nous avons le potentiel de concevoir, de construire et de faire voler de nouveaux véhicules en quelques mois, pas en années. Les avions ne seront pas nécessairement prêts pour la production, mais ils peuvent être utilisés comme démonstrateurs technologiques. de nouvelles choses », dit-il.

Pour plus d’informations sur Sky Hub et les «procédures» pour construire votre propre équipement de détection / suivi, rendez-vous sur https://skyhub.org/ .

Leonard David est l’auteur du livre récemment publié, « Moon Rush: The New Space Race », publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour SPACE.com, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous @Space dotcom, Facebook ou Google+. Cette version de l’histoire publiée sur 45secondes.fr.