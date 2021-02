Réparer les AirPods: est-ce vraiment possible?

Vos AirPods sont-ils cassés? Vous vous demandez si vous pouvez réparer les AirPods? Nous clarifions.

Réparer les AirPods: vous devez le savoir

Pour répondre à une question importante au tout début: vous devez vous abstenir de réparer vous-même les AirPod, dans lesquels les écouteurs sont démontés. Les écouteurs ne peuvent pas être démontés sans détruire le boîtier, comme le montre un démontage d’iFixit. C’est similaire avec les AirPods Pro.

Cependant, vous pourrez peut-être résoudre vous-même des problèmes logiciels mineurs avec les écouteurs. Tout d’abord, vous devez toujours vérifier si les AirPod disposent du dernier firmware. Des problèmes de qualité sonore ou de chargement peuvent également provenir de salissures. Assurez-vous donc toujours que vos AirPods sont aussi propres que possible.

Vous pouvez trouver un aperçu des problèmes les plus courants avec les AirPod que vous pourrez peut-être résoudre vous-même dans cet article. Cependant, vous devez confier les réparations plus importantes à Apple ou à un fournisseur de services certifié (voir point 3: Remplacer les AirPods).

AirPods perdus: comment retrouver le casque

Si vous avez dû perdre un AirPod, vous pouvez d’abord jeter un œil à l’application Où est?. jeter. Depuis iOS 10.3, les AirPod égarés peuvent également être recherchés avec l’application. Cependant, cela ne fonctionne que si les AirPod ne sont pas dans le boîtier et à portée Bluetooth. Si tel est le cas, vous pouvez laisser les écouteurs intra-auriculaires (gauche, droite ou les deux) jouer un son qui devient de plus en plus fort. Lorsque les AirPod ne sont pas connectés à l’iPhone, la carte montre uniquement où et quand ils ont été connectés pour la dernière fois.

Remplacement des AirPods: c’est combien ça coûte

Si l’un de vos AirPod, ou même les deux, ou le boîtier de charge doit être remplacé en raison de dommages, vous pouvez faire remplacer tout article endommagé moyennant des frais de service hors garantie. Si vous disposez d’AppleCare + pour écouteurs, vous ne payez qu’une seule franchise par dommage. Les frais suivants s’appliquent:

Apple Care + franchise Hors frais de garantie AirPods Pro 29 euros 99 euros chacun Étui de chargement AirPods Pro 29 euros 99 euros AirPods 29 euros 75 euros chacun Étui de chargement AirPods 29 euros 65 euros Étui de chargement sans fil AirPods 29 euros 75 euros

Il peut également y avoir des frais de livraison de 11,90 euros.

Si vous souhaitez uniquement faire remplacer la batterie de vos AirPod, d’autres tarifs s’appliquent:

Avec Apple Care + Frais de service de la batterie AirPods / AirPods Pro 0 euros 55 euros chacun Cas de charge 0 euros 55 euros

Ici aussi, il peut y avoir des frais de livraison supplémentaires de 11,90 euros.