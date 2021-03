Réouverture des cinémas à Los Angeles

Les cinémas ont commencé leur processus de réouverture à Los Angeles. La chaîne de théâtre a fait cette annonce à la fin de cette semaine, les dix sites de la région de Los Angeles devant ouvrir d’ici le lundi 15 mars. Au début de la semaine prochaine, Cinemark devrait ouvrir au public 90% de ses emplacements nord-américains avec une abondance de protocoles de sécurité en place. Les cinémas de la région de Los Angeles ont été fermés depuis cette période l’année dernière.

Le PDG de Cinemark, Mark Zoradi, a fait l’annonce de la réouverture et est ravi d’accueillir à nouveau les résidents du sud de la Californie dans les cinémas. « Cinemark est ravi d’offrir une fois de plus aux cinéphiles de Los Angeles la chance de voir un film sur nos grands écrans avec une technologie visuelle et sonore qui ne peut vraiment pas être reproduite à la maison », a déclaré Zoradi dans un communiqué. New York a lentement commencé à ouvrir des salles de cinéma, les cinéphiles rentrant prudemment. Vous pouvez lire le reste de la déclaration de Zoradi ci-dessous.

« Los Angeles est l’un des marchés cinématographiques les plus significatifs au monde, et nous sommes impatients de fournir aux cinéphiles l’expérience de divertissement dont ils rêvaient avec les protocoles de santé et de sécurité auxquels ils peuvent faire confiance. Avec une longue liste de superproductions devant sortir dans le les mois à venir et près de 90% de notre circuit américain ouvert, il n’ya pas de meilleur moment pour retourner au théâtre. »

Chaque auditorium Cinemark est «largement désinfecté entre les séances avec des produits identifiés par l’EPA comme étant efficaces pour éliminer le COVID-19», indique les protocoles de réouverture de l’entreprise. Des horaires décalés et des capacités limitées seront utilisés pour maximiser la distance physique, tandis que la technologie de mise en mémoire tampon des sièges bloque automatiquement les sièges adjacents à une fête lors de l’achat de billets. Les masques faciaux sont obligatoires pour tous les cinéphiles du théâtre, bien qu’ils puissent être retirés pour manger et boire dans les auditoriums. De plus, tous les employés devront porter un masque facial en tout temps.

Cinemark a poursuivi en déclarant que tous leurs «espaces publics et à haute visibilité sont fréquemment désinfectés à fond». Des lingettes pour sièges et du désinfectant pour les mains sont à la disposition du public, tous les sièges étant essuyés après chaque projection. Les clients potentiels sont «encouragés à acheter des billets en ligne et à utiliser des méthodes de paiement sans contact pour une expérience plus sans contact». Ils ont poursuivi en disant que les paiements en espèces seront limités, bien qu’ils n’aient pas fourni plus de détails à ce sujet.

En plus des protocoles de sécurité susmentionnés, Cinemark souhaite que les cinéphiles sachent qu’ils ont augmenté la ventilation dans chaque auditorium, chacun étant équipé de son propre système CVC. Un flux constant d’air extérieur est également fréquemment envoyé dans chaque auditorium. Avec l’augmentation de la distribution de vaccins, nous pourrions voir beaucoup de gens de la région de Los Angeles retourner au cinéma dans les prochains jours. The Wrap a été l’un des premiers points de vente à rendre compte de la réouverture des cinémas à Los Angeles ce week-end.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie