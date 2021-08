Renversez les haricots ! Un village britannique est à la recherche d’un vandalisme

Asia Marché Sauce à l'ail et aux haricots noirs 368g LKK

Faites sauter vos légumes et viandes avec cette sauce, vous allez être étonné de savoir aussi bien cuisiner Chinois. Vous êtes à la recherche d'une sauce qui apportera beaucoup de goût à votre recette ? Un goût umami et plein de parfums qui réveillera vos plats, un uppercut de saveurs qui fera écarquiller vos yeux ? Voici la sauce à l'ail / haricots de Lee Kum Kee. A la poêle, faites sauter vos brocolis, courgettes, aubergines etc… en y ajoutant de cette sauce et rien d'autre. Cette sauce est prête à l'emploi contenue dans un bocal refermable à conserver au frais après ouverture. Elle est sous forme de pâte à cuisiner ou à saucer avec des légumes cuites avec peu d'assaisonnement.