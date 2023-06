Rent mother : séries et films similaires au succès de Netflix

À un jour de sa première, Mère porteuse Il se positionne déjà comme le contenu le plus vu sur Netflix Mexique et pour que vous n’en vouliez pas plus, on vous le dit Quels autres séries et films similaires pouvez-vous trouver sur la plateforme de streaming.

La série suit Yéniune femme qui elle est obligée de signer un contrat pour agir en tant que mère porteuse pour sauver son pèrecependant, il s’implique dans une famille puissante désireuse de protéger sa propre réputation à tout prix.

+ Cours parallèles

C’est un film mexicain de 2016 qui a remporté quatre prix et étoiles Diosa de Plata Palette Ludwika, Michel Brun, tours santiago, Iliana Renard, Arthur Barbe et Julien Fidalgo.

synopsis officiel de Cours parallèles: « lorsqu’un enfant a besoin d’un don de rein, ses parents découvrent qu’il a été échangé à la naissance avec un autre bébé. Fallout secoue deux familles en deuil“.

+ La Revanche des Juanas

Cette telenovela mexicaine a fait ses débuts en 2021 et est une production avec 18 chapitres, de sorte qu’il vous divertira pendant un certain temps. La série a une saison, mettant en vedette Zuria Vega, Renata Notny, ok gin, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrutia, Miroir Federico et Jorge Antonio Guerreroentre autres.

La série suit 5 femmes qui ont toutes la même tache de naissance et qui cherchent à découvrir la vérité sur leur passémais ils découvrent une toile de mensonges tissée par un personnage puissant.

+ Mère porteuse

Ce film est un drame indien dans lequel une actrice en herbe d’une petite ville accepte d’avoir l’enfant d’un couple étranger qui cherche une mère porteuse, mais tout prend une tournure inattendue.

La bande est décrite par Netflix comme une tragi-comédie, avec Kriti SanonPankaj Tripathi et Sai Tamhankar, ainsi que Manoj Pahwa, Supriya Pathak et Evelyn Edwards.

+ Faux profil

La série, avec Carolina Miranda et Rodolfo Salas partager diverses choses avec Mère porteusepuisque les deux séries en espagnol sont parmi les plus regardées sur Netflix Mexique.

L’histoire suit Camila, une femme qui rencontre son prince charmant sur une application de rencontres et, après une romance idyllique, prépare une surprise, mais elle se retrouve piégée dans un faux profil et un réseau qui la mettra en danger.

+ intuition

Cette série a deux saisons sur Netflix et c’est une production en espagnol, mettant en vedette Michel Brun, Ana Lucia Dominguez, Sébastien Martinez et créé par Léonard Padron.

synopsis officiel de Pressentiment: « un homme déterminé à se venger de l’organisation de trafic d’organes qui a assassiné sa femme accidentellement devient impliqué avec la femme qui a reçu son cœur“.

