Rénové Ford Focus «attrapé». Quelles nouvelles cachez-vous?

Les photos espion du rénové Ford Focus montrent un prototype – un fourgon dans la version Active – récupéré dans le nord de la Suède lors de ses essais hivernaux. Malgré son état de développement apparemment avancé, il ne devrait être lancé qu’à la fin de 2021, certaines sources indiquant le début de 2022.

Les modifications apportées au modèle actuel, comme le montrent les images, doivent être concentrées devant et derrière, précisément là où réside le camouflage du modèle.

A l’avant, on s’attend, en plus des nouveaux pare-chocs, que la Ford Focus apparaîtra également avec une nouvelle calandre et de nouveaux phares, plus fins que ceux d’aujourd’hui. A l’arrière, une intervention similaire à celle de l’avant est attendue, mettant l’accent sur l’optique (nouveau «core») et les pare-chocs.



© Raison de la voiture



On ne sait pas, pour le moment, si la mise à jour de la Ford Focus comprendra également l’arrivée de nouveaux moteurs, en particulier ceux de type hybride. La plate-forme C2 sur laquelle elle repose peut contenir des moteurs hybrides, comme on peut le voir sur le Ford Kuga – également basé sur le C2 -, qui en plus d’offrir une proposition hybride conventionnelle, propose également un hybride brancher (charge externe).

Compte tenu de l’engagement récent de Ford à électrifier l’ensemble de son portefeuille, qui culminera, en Europe, avec une gamme composée uniquement de modèles 100% électriques à partir de 2030, il ne serait pas étonnant que la Ford Focus, l’un de ses modèles les plus vendus dans le «Vieux continent», voyez son électrification renforcée au-delà des versions actuelles hybride doux et recevez de nouvelles options hybrides identiques à celles du «frère» Kuga.

De plus, les photos d’espionnage de la Ford Focus rénovée ont également permis d’apercevoir son intérieur, où la nouveauté semble être sur le plus grand écran du système d’infodivertissement. En plus du nouvel écran, verrons-nous l’introduction de SYNC 4, la dernière évolution du système?