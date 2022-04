Renfield termine son enregistrement : le film aura Nicolas Cage dans le rôle de Dracula

Le producteur Images universelles Il vient d’annoncer via son compte Twitter que l’enregistrement de »Renfield » est terminé. Dans la publication, ils ont ajouté que les fans n’avaient qu’à attendre « 365 jours jusqu’à ce qu’il arrive sur grand écran! », Avec une image où l’on peut voir les principaux acteurs du film, avec awkwafina Oui Nicolas Hoult posant avec des fanions avec le logo du film à côté du réalisateur, Chris Mc Kaycélébrant leur travail acharné et le dévouement qu’ils ont mis dans cette nouvelle production.

Les enregistrements ont commencé début février de cette année, nous pouvons donc voir que « Renfield » a eu un processus de tournage très rapide de deux mois du début à la fin. Bien sûr, le film aura un processus de développement beaucoup plus long, avec beaucoup d’action et de production en coulisses pour rendre possible sa sortie en avril 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La fois où Leonardo DiCaprio a failli jouer dans le film Abracadabra

»Renfield » aura Nicolas Cage comme Dracula, où nous le verrons sortir de son cercueil et entrer dans une chronologie actuelle. Le plaisir est sûr de venir alors que le roi des morts-vivants essaie de donner un sens à ce que le monde qui l’entoure est devenu. Mais, comme le titre du film l’indique, ce film sera plus sur le fidèle serviteur de Dracula que sur le vampire lui-même.

Le film mettra en vedette l’acteur Nicholas Hoult dans le rôle de Renfield, un personnage qui, selon le roman « Dracula » écrit par Bram Stoker, est un homme mortel qui obéit à chacune des demandes du vampire plus âgé, le tout dans le but d’obtenir le don de la vie éternelle, qui n’est jamais accordé. Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur l’intrigue de « Renfield », le film prendra probablement une tournure comique de la relation entre Dracula et Renfield lui-même.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sonic the Hedgehog 2 bat un nouveau record dans l’histoire du cinéma

Pendant de nombreuses années, il y a eu diverses adaptations du roman de Stoker, du film classique » Nosferatu » au terrifiant film » Dracula » de 1931 avec Bela Lugosi. On peut même voir une version animée du prince des ténèbres dans »Hotel Transylvania », où dans la version anglaise Adam Sandler prête sa voix à Dracula.

Un casting all-star composé de Ben SchwartzJames Moses, Shohreh Agdashloo et Bess Rouss aideront à faire revivre l’histoire du retour des morts-vivants dans »Renfield » aux côtés de Cage, Hoult et Awkwafina.