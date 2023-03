Renfield : Nicolas Cage veut continuer à jouer le comte Dracula après le film

L’acteur Nicolas Cage il a dit qu’il aimerait çaRenfield » Ce n’était pas sa dernière participation en tant que comte Dracula. Dans une interview, l’acteur a expliqué comment le film comique l’avait inspiré à continuer d’explorer l’icône de l’horreur dans un futur épisode solo.

« Vous savez, il y a des moments mineurs ici où vous pouvez voir une partie du pathos dans les yeux de Dracula », a déclaré Cage. « Cela m’a fait penser que peut-être un jour j’aimerais essayer de faire un film complet où vous comprenez vraiment la psychologie du personnage. Je n’ai pas vraiment eu le temps de me plonger là-dedans. »

»Renfield » verra Cage dans le rôle du comte Dracula tout en contrôlant la vie de l’un de ses cerfs les plus proches nommé Renfield, joué par Nicolas Hoult. Cage a également déclaré qu’il s’était inspiré de Christopher Lee dans son interprétation du personnage.

« Je suis revenu à Christopher Lee, en termes de sa façon de parler, mais ce n’était qu’un point de départ », a déclaré Cage. « J’ai rencontré Christopher. J’ai fait une petite scène avec lui dans ‘Season of the Witch’, et je l’ai vraiment aimé. Nous avons eu beaucoup de conversations agréables et il m’a beaucoup rappelé mon père, August. »

Le film » Renfield » n’est pas la première fois que Cage joue dans une comédie d’horreur, car l’acteur est déjà apparu dans » Vampire’s Kiss », jouant un agent littéraire qui tombe amoureux d’un vampire joué par Jennifer Beals. Bien que le film n’ait pas été un énorme succès au box-office, le film s’est démarqué par la performance de Cage, beaucoup souhaitant le voir dans le rôle de Dracula à l’avenir.

En préparation de » Renfield », des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cage avait acheté sa propre grotte de chauves-souris, bien que l’acteur lui-même se soit prononcé pour abattre cette clarification apportée par sa co-vedette de » National Treasure » Diana Kruger. « Je n’ai pas acheté la grotte, cela ne s’est pas produit. Et il n’y avait pas de chauves-souris, il n’y avait pas de chauves-souris dans la grotte », a plaisanté Cage.

»Renfield » sortira le 14 avril, avec la participation de Cage, Hoult, Ben Schwartz, Adrian Martinez et Shohreh Aghdashloo, basé sur une idée de Robert Kirkman et réalisé par Chris McKay.