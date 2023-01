Renfield : Nicolas Cage devient le comte Dracula déjanté dans la bande-annonce de la comédie d’horreur

Dans les cinémas annoncés pour le 20 avril 2023 une comédie d’horreur intitulée Renfield sur – basé sur une idée de les morts qui marchent-Auteur Robert Kirkman. Cependant, si vous vous attendez à un choc d’horreur ici, vous apprendrez mieux.

dans le première bande-annonce Nicholas Hoult se présente comme le laquais tourmenté des fous Comte vampire Dracula avant – joué par l’ancien Ghost Rider Nicolas Cage!

De quoi parle Renfield ?

Le mal dure pour toujours – mais pas sans un peu d’aide : dans cette histoire de monstre inhabituelle sur le vampire légendaire comte Dracula sera fidèle serviteur Renfield un homme de main tourmenté du plus grand narcissique des vampires. Renfield est obligé de récupérer le butin de son maître et de faire ce qu’il veut, aussi néfaste soit-il.

Après des siècles de servitude, Renfield est enfin prêt à sortir de l’ombre du libérer les princes des ténèbres et commencer une nouvelle vie. Pour ce faire, cependant, il doit d’abord réussir à mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de son maître – ce qui ne s’avère pas vraiment facile. Il est soutenu par un groupe d’entraide…

Casting de la comédie d’horreur avec Nicolas Cage, Nicholas Hoult et Awkwafina

Pour le long métrage « Renfield », le réalisateur Chris McKay (« Robot Chicken », « The LEGO Batman Movie ») et le scénariste Ryan Ridley (ancien co-scénariste de « Rick et Morty ») ont pu réunir un casting bien connu dans devant la caméra :

Nicholas Hoult comme Renfield

Nicolas Cage comme comte Dracula

Awkwafina comme Rebecca Quincy

Ben Schwartz comme Teddy Lobo

Adrian Martinez comme Chris Marcos

Shohreh Aghdashloo comme Ella

Bess Rous dans le rôle de Caitlyn

Caroline Williams comme Vanessa

James Moses Black en tant que capitaine J Browning

L’idée de « Renfield » a été proposée par l’auteur de bandes dessinées « The Walking Dead », Robert Kirkman, vaguement basé sur « Dracula de Bram Stoker ». Kirkman est également coproducteur du long métrage Universal Pictures avec les cinéastes.

Le studio de cinéma a annoncé il y a quelque temps un remake des films de monstres classiques. La Momie (2017) a commencé avec Tom Cruise, mais le film n’a pas vraiment été bien accueilli par les fans ou les critiques.

Maintenant, le studio essaie probablement une version plus comique des personnages monstres classiques. Si la comédie d’horreur sera mieux accueillie par les téléspectateurs qu’une version beaucoup plus sombre sera vue au plus tôt lors de son ouverture dans les cinémas.

