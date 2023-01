Renfield : film avec Nicolas Cage alors que Dracula dévoile sa première bande-annonce officielle

La première bande-annonce de la comédie d’horreur à venir »Renfield » vient d’être révélé par Universal, laissant voir l’acteur Nicolas Cage Comme le comte Dracula. L’aperçu commence par Nicolas Hoult jouant Renfield, un humain qui a été doté de pouvoirs par le parate de Dracula en échange de lui donner des soins constants et de faire des victimes.

Ici, nous voyons Renfield assister à un groupe de soutien pour leur demander de l’aide avec une relation toxique, mais ils lui assurent que s’il arrête de servir Dracula, il ne pourra pas atteindre sa pleine puissance. La bande-annonce se termine par une photo de Dracula de Cage regardant directement la caméra et disant : « Maintenant, allons manger. »

Ça pourrait aussi vous intéresser : Trésor national : Nicolas Cage reviendra avec un troisième volet







» Renfield » a été annoncé pour la première fois en novembre 2019, confirmant le rôle de Hoult en tant que chef de file en août 2021 et l’implication de Cage dans le film en novembre. La production de » Renfield » a commencé en février 2022, terminant ses enregistrements en avril.

Le film est réalisé par Chris McKayavec un scénario écrit par Ryan Ridley, basé sur une idée originale du créateur de »The Walking Dead » et »Invincible », Robert Kirkman. »Renfield » aura également la participation de Awkwafina, Ben Schwarz Oui Adrien Martinez.

Universal a révélé qu’il travaillerait sur un nouveau film Dracula en juillet 2014, dans le cadre de sa franchise Dark Universe, une série de films inspirés de la franchise » Classic Monsters » de la société de production. Cependant, après l’échec critique et commercial de « The Mummy » en 2017, Universal a abandonné l’univers sombre et a choisi de développer des films autonomes pour chaque monstre.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Evil Dead Rise : nouvelle bande-annonce, intrigue et date de sortie

Le synopsis officiel de » Renfield » se lit comme suit:

« Dans cette histoire de monstre moderne du fidèle serviteur de Dracula, Nicholas Hoult incarne Renfield, l’acolyte torturé du patron le plus narcissique de l’histoire, Dracula. Renfield est obligé d’obtenir la proie de son maître et de faire ce qu’il veut, quoi qu’il arrive. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il existe une vie en dehors de l’ombre du Prince des Ténèbres. Si seulement il pouvait trouver un moyen de mettre fin à sa codépendance.

» Renfield » sortira en salles le 14 avril.