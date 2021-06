Renfe vous permet déjà de payer avec Bizum : un nouvel accord pour acheter facilement des billets

A partir d’aujourd’hui, tout le monde Les clients qui achètent un billet de train Renfe pourront payer avec Bizum, s’ils ont accès à ce service de paiement. Ceci est possible grâce à un nouvel accord que Renfe a conclu avec Banco Santander, où ils ont créé le système de paiement nécessaire pour pouvoir acheter des billets avec Bizum.

Que ce soit ceux de l’AVE, Longue Distance ou ceux d’Avlo, qui commencent à être opérationnels à la fin du mois, les utilisateurs pourront activer Bizum pour effectuer des paiements sur le site Renfe. La plate-forme Renfe permettra d’activer Bizum comme moyen de paiement, équivalent à ce que vous avez déjà avec les paiements par carte ou Paypal.

Bizum se développe comme mode de paiement

Bizum atteint une grande popularité. À ce jour, principalement comme méthode d’échange d’argent entre particuliers, mais il commence également à gagner du terrain dans les affaires. A tel point que Bizum a dû appliquer de nouvelles conditions et limiter le nombre de transactions mensuelles. Désormais, grâce à l’association avec Banco Santander et Renfe, Bizum élargit son horizon, devenant une option de plus pour payer en ligne et acheter des billets via les sites Web Renfe ou Avlo.

La grande vitesse paie enfin à grande vitesse ! Vous pouvez désormais payer vos déplacements avec Bizum sur @Renfe @Avlorenfe

Vous verrez ce que c’est d’aller vite… #ConBizumSeNota pic.twitter.com/bJNZIaDAPz -Bizum (@Bizum_ES) 15 juin 2021

Renfe est fière des ventes de son site internet, renouvelé mi-2020. Avec 169 millions de visites annuelles, Renfe affirme se positionner comme le premier site internet du secteur Transport et le troisième dans la catégorie Voyage.

Le système Bizum a été réalisé en collaboration avec la filiale de paiement Santander España Merchant Services, mais le paiement est ouvert à toute banque compatible avec Bizum.

Fin 2020, deux autres grandes entreprises espagnoles telles que El Corte Inglés et DIA ont ajouté le support de Bizum via leur site Web et leur application. Dans le cas d’El Corte Inglés, à travers une alliance avec BBVA et dans le cas de DIA, avec la filiale Santander.

Plus d’informations | Renfe