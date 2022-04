Rendue célèbre par La Liste de Schindler et maintenant elle aide les réfugiés ukrainiens en Pologne

Guerre Ukraine-Russie

Oliwia Dabrowska n’a eu besoin que de quelques minutes pour devenir l’emblème du film qui a offert à Steven Spielberg son premier Oscar. Dans ses réseaux, il a montré le travail qu’il fait pour collaborer en pleine crise de guerre.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a trouvé l’un de ses nombreux sauveurs en une jeune femme liée à Steven Spielberg. Il s’agit de Oliwia Dabrowskaune jeune fille de 32 ans d’origine polonaise, devenue célèbre alors qu’elle n’avait que 3 ans, grâce au film qui a offert au réalisateur son premier oscar: la liste de Schindler. Dans cette production mettant en vedette Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes, Dabrowska s’est chargé de l’interprétation la célèbre fille à la veste rouge.

La fille à la veste rouge était la seule dose de couleur que ce drame a centré sur la vie de Oscar Schindlerun Allemand qui a dépensé toute sa fortune pour sauver des Juifs persécutés par le nazisme. « C’était autrefois le symbole de l’espoir, laissez-le faire à nouveau »a écrit Dabrowska, qui ne se consacre pas à la comédie mais travaille comme communicant. C’est à travers un post sur les réseaux sociaux, où il a révélé qu’il travaillait pour aider les réfugiés ukrainiens.

La première mention de Dabrowska concernant la guerre était le 9 mars, avec une photo de La fille à la veste rouge aux couleurs du drapeau ukrainien. Ces dernières semaines, la femme de 32 ans s’est rendue à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine afin d’aider ceux qui étaient touchés par la guerre, et pour cette raison, elle a décidé de demander de l’aide à tous ses partisans. Il a actuellement plus de 24 000 sur son compte Instagram.

« J’apprécie vraiment que vous soyez ici et que vous me souteniez dans cet effort », a-t-il écrit dans son dernier message. Il y a également complété : « S’il vous plaît rappelez-vous que cette réalisation n’est pas la mienne seule, mais la coopération et les efforts combinés d’un groupe de personnes dont je fais partie ». Dans ses publications, il a également laissé les données pour ceux qui voulaient et pouvaient faire des dons financiers pour mener à bien cette aide.

Mila Kunis a également fait campagne pour l’Ukraine

Oliwia Dabrowska Elle n’est pas la seule à avoir décidé d’utiliser sa portée de réseautage pour amasser des fonds. Il y a quelques semaines, Mila Kunis a commencé une campagne avec son partenaire, Ashton Kutcheravec l’idée de récolter des fonds pour aider son pays natal. « Aujourd’hui, je suis fière d’être Ukrainienne. Alors que ma famille est arrivée aux États-Unis en 1991, je suis né à Tchernivtsi, en Ukraine, en 1983. Les Ukrainiens sont un peuple fier et courageux qui mérite notre aide en ces temps difficiles. Cette attaque injuste contre l’Ukraine et l’humanité en général est dévastatrice et le peuple ukrainien a besoin de notre soutien. »écrit sur le site GoFundMeoù il collectionne.

