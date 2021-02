Rendre votre ordinateur portable plus rapide: voici comment cela fonctionne

Rien ne vous fatigue autant qu’une «béquille boiteuse» au bureau à domicile – un ordinateur portable qui ne fonctionne qu’à un rythme d’escargot. Vous pouvez rendre votre outil de travail plus rapide avec quelques astuces simples. Nous présentons quelques pick-me-ups technologiques.

Mettre à niveau un ordinateur portable? Ce n’est pas nécessaire!

Assurez-vous toujours que le ventilateur de l’ordinateur portable n’est pas obstrué.

Lorsque l’ordinateur portable paralyse, certains fous de technologie pensent par réflexe à une mise à niveau. Bien sûr, une nouvelle carte graphique ou un processeur plus rapide peut faire des merveilles – mais un tel shopping peut aussi rapidement se transformer en argent. Si vous souhaitez un nouveau composant, il est souvent conseillé d’acheter un disque dur SSD rapide.

Parfois, cependant, même des remèdes maison très banals aident à faire fonctionner l’ordinateur portable. Par exemple, vous devez toujours vous assurer que la ventilation peut fonctionner correctement. Si nécessaire, vous devez libérer votre ordinateur portable de sa tourbillon tout en surfant sur le Web le soir – après tout, la boîte doit « respirer »! Si la ventilation devient trop obstruée à un moment donné, elle doit être soigneusement nettoyée de la poussière et de la saleté.

Supprimer les cadavres de fichiers indésirables

Les cadavres de fichiers indésirables sont souvent à blâmer pour le fonctionnement lent de l’ordinateur portable. Pour éliminer cela, ouvrez le menu «Désinstaller un programme» dans le panneau de configuration. Là, vous jetez rigoureusement tout du disque qui n’est pas nécessaire et qui occupe de l’espace de stockage inutilisé depuis des semaines.

Le menu Démarrer de Windows, utilisé pour la désinstallation, a une autre fonction utile. Cliquez d’abord sur « Accessoires » puis sur « Outils système » – le nettoyage et la défragmentation des données seront effectués ici. Ces fonctions effacent le ballast de données superflu. Dans le même temps, les fichiers installés sont organisés de manière si efficace que l’ordinateur peut y accéder plus rapidement.

Nettoyer le démarrage automatique

La suppression du démarrage de la voiture est également efficace.

Même un démarrage automatique complet peut ralentir considérablement votre ordinateur portable – ici, vous devez vous limiter aux programmes vraiment importants. Pour ce faire, ouvrez le Gestionnaire des tâches: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et sélectionnez « Gestionnaire des tâches »: « Plus de détails> Démarrage automatique ».

Ici, vous pouvez désormais interdire tous les programmes du démarrage automatique qui ne devraient pas être ouverts automatiquement au démarrage de votre ordinateur portable. Pour ce faire, cliquez sur le nom du programme et confirmez le processus en cliquant sur «Désactiver».

Nettoyez le bureau

Les fichiers et les dossiers s’accumulent trop rapidement sur le bureau, mais plus le bureau est plein, plus l’ordinateur portable est lent. Parce que: plus le chaos de fichiers sur le bureau est important, plus les mises à jour de Windows prennent du temps, après tout, le système essaie de garder le bureau aussi à jour que possible. Alors, limitez-vous uniquement aux données dont vous avez constamment besoin. Par conséquent, déplacez tous les fichiers et répertoires qui ne doivent pas nécessairement être sur le bureau vers un autre emplacement sur votre disque dur. Idéalement, seule la corbeille est laissée sur le bureau.

Dernier recours: formatage

Le formatage du disque dur et la reconstruction de l’ensemble du système doivent toujours être le dernier recours. En effet, tout le contenu du disque dur est supprimé, y compris les fichiers privés, les documents ou le jeu durement gagné de votre jeu préféré. Si vous souhaitez franchir cette étape radicale, vous devez faire une sauvegarde de vos données au préalable! La commande « Format » peut être sélectionnée par un clic droit sur le disque dur sélectionné.

L’utilisation d’outils appropriés qui recherchent automatiquement les points faibles de l’ordinateur portable est un peu plus douce. Les programmes « CCleaner » et « TuneUp Utilities » sont particulièrement populaires. Les deux outils sont disponibles gratuitement.

