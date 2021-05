Rendre l’espace durable fera progresser l’agenda de Biden (éditorial)

Charité Weeden est vice-présidente de la politique spatiale mondiale chez Astroscale US Elle a contribué à cet article à Voix d’experts de 45secondes.fr: Op-Ed & Insights .

Récemment, trois événements importants ont souligné la menace urgente pour la stabilité environnementale orbitale: deux grands satellites se sont spontanément rompus, libérant de nouveaux débris sur des orbites déjà très encombrées, et un étage de fusée chinois à longue marche. s’est écrasé sur Terre lors d’une rentrée incontrôlée .

Ces événements dramatiques ont attiré à la fois les manchettes et l’attention de la Maison Blanche, et ils servent de rappel opportun à l’administration Biden que la sécurisation de l’infrastructure spatiale est essentielle à ses objectifs plus larges de sécurité économique et nationale.

Environ 3 000 satellites actifs sont actuellement en orbite autour de la Terre et des dizaines de milliers d’autres devraient être lancés dans les 10 prochaines années. Actuellement évalué à plus de 350 milliards de dollars, le secteur devrait atteindre 1 billion de dollars d’ici 2040 . Mais les opérateurs d’engins spatiaux sont confrontés à une situation difficile de longue date: une fois en orbite, historiquement, il n’y avait aucun moyen de réparer, de ravitailler, de repositionner ou de retirer en toute sécurité les satellites défaillants du trafic spatial ou des débris venant en sens inverse. Suite débris spatiaux signifie le potentiel de collisions plus destructrices, entraînant un effet en cascade négatif sur l’environnement spatial, les marchés et les services critiques.

Aborder le problème des débris spatiaux présente à la fois des défis et des opportunités. À cet égard, il reflète plus généralement la politique spatiale. En tant qu’ancien sénateur de Floride, Bill Nelson prend les rênes en tant qu’administrateur de la NASA, et la vice-présidente Kamala Harris assume son rôle de leadership en tant que chef du Conseil national de l’espace , eux-mêmes et d’autres hauts fonctionnaires devraient s’inspirer de la réflexion que l’administration Biden a exprimée dans deux autres contextes: la politique étrangère et les infrastructures.

Le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, a articulé une nouvelle vision de la construction d’une «politique étrangère pour la classe moyenne», axée sur les livrables pour les Américains ordinaires. En quoi consisterait une politique spatiale pour la classe moyenne? Principalement, une reconnaissance de l’énorme et croissant pouvoir créateur d’emplois de l’industrie spatiale. L’exploration demeure au cœur de nos intérêts nationaux et le soutien à ces programmes génère de nombreux emplois. Mais une expansion économique majeure et un esprit d’innovation florissant sont également générés par le développement, le lancement et la maintenance de les satellites qui alimentent notre infrastructure numérique.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un fonctionnaire de l’administration vante publiquement les avantages de la Plan d’emploi américain , La proposition du président Biden d’investir quelque 2 billions de dollars dans la restauration et la modernisation des infrastructures américaines et de créer des millions d’emplois de qualité. Tout comme pour les ponts et tunnels américains, la même logique s’applique pour assurer la durabilité de l’infrastructure dont dépendent nos communications modernes.

Mais il ne faut pas que des dollars. Il en va de même pour la cohérence bureaucratique. À l’heure actuelle, les responsabilités en matière de gestion des débris orbitaux, y compris les satellites américains en panne et d’autres objets à haut risque, sont réparties entre plusieurs agences gouvernementales. Aujourd’hui, il n’y a pas de politique ou de direction d’agence spécifique pour la remédiation active des satellites américains en panne ou d’autres objets à haut risque tels que les corps de fusée de l’étage supérieur. Sous la direction du Conseil national de l’espace, l’administration Biden devrait coordonner la politique sur les questions de gestion de l’environnement spatial, y compris l’atténuation et la remise en état des débris orbitaux à l’aide de la logistique spatiale et des services orbitaux.



Cet effort du Conseil national de l’espace doit créer un environnement politique dans lequel le gouvernement américain et les opérateurs industriels sont incités à moderniser la conception de leurs engins spatiaux pour qu’ils soient utilisables. À l’aide d’interfaces d’accueil, technologies de maintenance en orbite peut à la fois s’occuper des satellites nécessitant une inspection et des réparations et nettoyer les débris dangereux, agissant comme «assistance routière» en orbite pour entretenir, réparer ou supprimer les satellites vieillissants et défaillants. Ces services renforcent la sécurité et la fiabilité des opérations spatiales et changent la donne pour l’économie globale de l’espace, augmentant les rendements des satellites existants en facilitant des durées de vie plus longues et génératrices de revenus, en évitant les interruptions de service et en protégeant les investissements contre les débris orbitaux.

L’administration Biden devrait s’appuyer sur les engagements pris sous l’administration Trump, comme une directive sur la gestion du trafic spatial et une politique spatiale nationale qui s’engage à développer des technologies pour atténuer le risque de débris orbitaux. Le Congrès doit être engagé en tant que partenaire dans cette réorganisation et l’élaboration de politiques, pour s’assurer que la fonctionnalité est prioritaire sur le territoire juridictionnel, et que les autorités et le financement nécessaires sont fournis.

L’autre objectif nécessaire des efforts américains est cohérent avec les objectifs plus larges de la politique étrangère de Biden: la restauration du leadership américain d’une coalition internationale pour résoudre les problèmes mondiaux. Le groupe de travail devrait également inclure comme contributeur majeur le Département d’État, dont les diplomates seront chargés des négociations délicates nécessaires pour mettre à jour les lignes directrices et les normes de comportement internationales en matière de durabilité de l’espace, en s’inspirant de l’exemple américain. Le leadership américain nécessite une coordination multilatérale avec nos partenaires internationaux partageant les mêmes idées. Ensemble, nous devons convenir de normes pour les opérations à distance de sécurité, l’entretien en orbite des satellites et l’enlèvement des débris.

Au fur et à mesure que ces compréhensions fusionnent, nous devrions passer à des organisations internationales Bureau des Nations Unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique pour gagner une adhésion plus large. Suivre cette séquence nous mettra également dans la position la plus forte pour plaider en faveur d’une coordination qui sert nos intérêts même avec nos rivaux stratégiques, la Russie et la Chine, dont le besoin d’un environnement spatial sûr et durable n’est pas moins que le nôtre.

Pour l’avenir, les fonctions essentielles et les avantages économiques dont nous bénéficions grâce aux satellites doivent être protégés. En appliquant sa propre logique d’autres domaines politiques, l’administration Biden peut conduire à transformer le domaine spatial d’un champ de mines d’incertitude et de déchets en un centre dynamique pour le commerce et les services numériques, l’exploration et la découverte, stabilisé et préservé au profit des générations futures. N’attendons pas une catastrophe dans l’espace – mettons-nous au travail.

