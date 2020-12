Rendre les universitaires accessibles: la voie des nouvelles études de jeu

Relation entre le joueur et le guerrier

Le jeu vidéo se construit depuis des années comme un outil potentiel d’analyse critique de la culture et de la vie au 21e siècle. Tout comme le cinéma a apporté au grand écran des représentations sur les valeurs de différentes visions culturelles, le jeu vidéo a apporté son grain de sable en transmettant des idées sur les événements qui se sont produits dans différentes parties du globe. Et c’est dans ces lignes où Alberto Venegas Ramos et Antonio César Moreno Cantano ont inventé le recherche qui porte par nom Jeux vidéo et conflits internationaux, publié sous forme de livre par Héroes de Papel. L’oeuvre, en vente depuis quelques semaines, se positionne comme une analyse du conflit moderne dans une perspective de jeu vidéo, un instrument de plus en plus présent et pertinent pour comprendre certaines procédures en relation avec la propagande de guerre aujourd’hui. Héroes de Papel fait écho à son travail dans le label d’édition récemment annoncé Études, où la proposition consiste à apporter une bibliographie académique, approuvée par un comité scientifique et par l’Institut de communication de l’Université autonome de Barcelone.

L’analyse réalisée en Jeux vidéo et conflits internationaux plonge dans les termes complexes de la géopolitique pour essayer d’apporter au lecteur une vue complète et détaillée sur Des conflits certes connus, comme le génocide rwandais, liant les questions d’intérêt émergentes aux jeux vidéo nés de chaque événement. Bien sûr, toujours soutenu par des universitaires de la stature d’Ian Bogost lorsqu’il s’agit de référencer et de justifier la présence et l’importance de jeux persuasifs, cette catégorie que nous appliquons aux titres conçus pour transmettre et influencer la perception de l’utilisateur d’un événement narré.

Des questions peut-être moins connues du grand public, comme la crise des Rohingyas, intéressent également les auteurs de cet ouvrage. Les différents articles d’Antonio César en sont un exemple. posté ici sur HyperHype, d’intérêt varié et avec des thèmes surprenants que tout lecteur indiscret devrait consulter afin de relier la consommation culturelle du jeu vidéo aux événements qui se produisent à l’international. Pour sa part, Alberto Venegas a également un gamme intéressante de demandes à Presura, devenue une référence pour la diffusion de jeux vidéo hispanophones.

Quelque chose de très remarquable est la présence de jeux vidéo d’un plus courant dominant. Il est très courant que, dans l’étude académique du jeu vidéo, les références recourent au jeux sérieux, qui représentent fidèlement les thèses proposées, mais peuvent ne pas avoir la signification sociale qui pourrait les rendre encore plus intéressantes. C’est à cause de ça Il est apprécié lorsque les études cherchent à décomposer les caractéristiques d’œuvres plus commerciales, soit avec un accueil et des ventes plus importants au niveau international, ce qui permet de parler d’un usage puissant de la culture pop comme moyen de transmission d’idées.

En fait, c’est cette question qui élève des œuvres encore plus puissantes telles que Cette guerre de la mine, analysé dans Jeux vidéo et conflits internationaux en relation avec le siège de la ville de Sarajevo à l’époque de la guerre de Bosnie. La capacité d’empathie avec les personnages proposés par l’œuvre influencée par un tel conflit devient donc une des moyens de représentation efficaces pour amener des conflits à la communauté d’acteurs sous différents angles, loin de ce à quoi le médium est habitué, qui tend à se rapprocher de l’utilisation du bellicisme comme spectacle, non comme tragédie. Ce spectacle et sa proximité avec le patriotisme sont également des sujets à aborder dans le livre d’Alberto Venegas et Antonio César Moreno, approfondissant la vision qu’il propose. Médaille d’honneur: guerrier, entre autres, afin d’analyser la construction héroïque qui est engendrée par le soldat de l’armée américaine, défenseur contre la terreur venue de l’Est.

Les nationalismes, les exodes des zones de guerre et le jeu vidéo pensé comme un outil de mémoire historique sont d’autres exemples des différents thèmes analysés dans Jeux vidéo et conflits internationaux, un élément essentiel dans l’analyse de la contemporanéité géopolitique et dans la compréhension du jeu vidéo comme un dispositif supplémentaire de la structure de transmission et de représentation au niveau global.