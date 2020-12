Rendre la chambre du couple beaucoup plus confortable

Le Feng Shui est capable de rendre la vie humaine plus organisée, ainsi que d’apporter beaucoup d’énergie, d’harmonie, de prospérité et de succès aux personnes qui vivent dans une maison où il est utilisé.

Lorsqu’un couple décide de vivre ensemble, il est normal d’attendre de plus en plus d’amour, de loyauté, de joie, de paix et d’équilibre dans sa vie quotidienne. L’art ancien collabore beaucoup à la routine à deux s’il est très respecté et, bien sûr, rendra l’environnement encore plus confortable.

Il convient de rappeler que pour pratiquer le Feng Shui, il n’est pas nécessaire de suspendre le miroir qu’il représente. La pratique de certains changements et attitudes dans la chambre à coucher est déjà considérée comme le Feng Shui lui-même. Sont-ils:

Déménagement de meubles

Quitter la pièce telle qu’elle a été aménagée jour après jour et années après années peut apporter une certaine insatisfaction et une certaine routine dans la vie à deux. Le changement est nécessaire et peut apporter de nombreux avantages! Déplacez le lit, inversez la position des tables de chevet, retirez l’armoire et placez-la dans un autre espace et entre autres. Quelle que soit la transformation, votre pièce sera toujours en mouvement afin qu’il n’y ait pas de découragement entre les deux parties.

Gardez les murs dégagés

Pour que l’environnement capte de nombreuses énergies positives, les couleurs des murs doivent être très claires pour rendre l’espace de plus en plus éclairé. Si les meubles de votre pièce sont de couleur sombre, il vaut la peine de parier sur des murs lisses et blancs, afin qu’ils n’assombrissent pas l’environnement et que son bien-être prévaut toujours. De plus, le nettoyage fait également partie de l’une des tâches du Feng Shui. Un nettoyage constant fera briller la pièce avec les couleurs prédominantes. Ça vaut le pourboire.

La couleur rouge prédomine

En parlant de couleurs, l’environnement peut être décoré avec certains éléments de la couleur rouge. Une fois que les tons rougeâtres touchent la passion, l’intensité et la sexualité pour le couple. Mais rappelez-vous que tout ce qui est en excès est mauvais. Il vaut donc la peine d’équilibrer les couleurs et d’alterner pour ne pas rendre la pièce malade. Après tout, personne n’aime tomber dans la routine, n’est-ce pas?

Attention aux portes

Si votre chambre est une suite, il est bon de toujours garder la porte fermée. La fermeture déplace le Feng Shui et attire une énergie précieuse dans l’environnement. De plus, il est bon d’éviter que votre lit ne soit placé devant une porte, car cela fait disparaître toute l’énergie du couple. Windows est également synonyme de mauvaise énergie. Il est bon de laisser le lit loin de ces deux «voleurs».

Méfiez-vous des miroirs

La personne qui est accro au miroir deviendra folle avec cette information. Mais vous n’avez pas à désespérer! Notre conseil est simplement de garder le miroir loin du lit afin qu’il ne laisse pas l’environnement agité. Vous n’avez pas nécessairement besoin de le faire sortir de la pièce, mais il est bon qu’il soit bien loin pour que la nuit de sommeil soit assez paisible pour deux.