Rendre hommage au Mois de l’histoire des Noirs en mettant en lumière les créateurs et la culture des Noirs – Spotify

Nouvelles prises de contrôle et contenu de playlist

Découvrez ce que les conservateurs, célébrités et créatifs noirs influents écoutent grâce à de nouvelles prises de contrôle exclusives de listes de lecture. Artiste de jazz américain Keyon Harrold Sr. et son fils Keyon Harrold Jr. ne sont pas étrangers à dénoncer l’injustice. Les deux utilisent le pouvoir de la musique pour approfondir la conversation et continueront de le faire avec leur Les vies noires comptent reprise de playlist en partenariat avec l’organisation Couleur du changement. Rappeur américain 2 Chainz sera le commissaire J’adore mon HBCU, une liste de lecture qui présente des hymnes de retour à la maison de collèges et universités historiquement noirs.

En plus des prises de contrôle, Spotify lance un nouveau contenu de playlist actualisé. Ce mois-ci verra le lancement de quatre nouvelles listes de lecture hip-hop: Nouveaux joints, Heurtoirs de porte, Salle des trophées, et Ville à ville. Trois listes de lecture existantes, West Side Story (anciennement «Cali Fire»), Pas de bouchon (anciennement «The Realest Down South»), et Hors de la boue (anciennement «Off The Strength»), dévoilera à la fois des looks rafraîchis et de nouveaux sons.

Épisodes de podcast invités spéciaux

Ce Mois de l’histoire des Noirs, nous publierons également de nouveaux podcasts, ainsi que des épisodes d’invités spéciaux avec des créateurs noirs clés dont la voix peut aider à guider des conversations importantes.

Sur le podcast Enseignement supérieur avec Van Lathan et Rachel Lindsay, les co-hôtes disséquent les plus grands sujets de la culture, de la politique et des sports noirs. Ce mois-ci, il y aura quatre épisodes spéciaux du mercredi mettant en vedette une variété d’invités.

Dans Le podcast des vendeurs de Bakari, l’avocat américain, commentateur politique et homme politique s’attaque aux événements d’actualité pressants du monde politique. L’émission couvre également des moments clés de l’histoire des Noirs à travers des conversations et des entretiens avec Charles Coup, Yahya Abdul-Mateen II, et Nnamdi Asomugha.

Le 4 février Livre de chansons Black Girl, un nouveau spectacle qui suit un format de musique et de conversation, fait ses débuts. Animé par le rédacteur en chef du magazine et le journaliste Danyel Smith, ce spectacle célèbre et élève les talents des femmes noires dans l’industrie de la musique. Des auteurs-compositeurs aux producteurs, les auditeurs suivront comme Smith explore l’esprit créatif de ces femmes qui réussissent.

Le lever, une émission matinale qui vous apporte toutes les dernières nouvelles, musique et divertissement, mettra en lumière les personnes spéciales qui font l’histoire des Noirs maintenant-de Eugène Goodman et Letitia James à Ryan Coogler et Joy Reid.

Que vous cherchiez à profiter d’une musique révolutionnaire ou à vous détendre avec un podcast perspicace et éducatif, L’histoire des Noirs est maintenant a le contenu dont vous avez besoin pour célébrer et profiter des voix de la communauté noire. Mais ce n’est pas tout ce que vous pouvez trouver sur la plateforme. Spotify prend sa responsabilité d’amplifier les voix noires au sérieux, et toute l’année, vous pouvez trouver du contenu exclusif tel que le RapCaviar et Me sentir listes de lecture, ainsi que des podcasts comme Jemele Hill’s Unbothered et La résistance, qui mettent en valeur la culture et les créateurs noirs. Visite le hub pour en savoir plus.