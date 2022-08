Rendons grâce : Google ajoute enfin la fonction la plus utile à son application Messages

Google ajoute des gestes glissants à son application ‘Messages’ pour Android, très similaires à ceux déjà connus de Gmail et prêts à vous faciliter la vie avec vos messages texte.

Après l’adieu de Google Hangouts et l’intégration de Google Duo dans Meet, dont nous ne sommes pas contents, nous avons aujourd’hui des raisons de bonheur liées aux applications Mountain View, et c’est que Google vient d’ajouter l’une des fonctionnalités les plus utiles et les plus demandées à son application « Messages » sur Androïd.

Les collègues de 9to5Google nous en ont parlé, qui évidemment et comme nous ils ont remercié Google d’avoir homogénéisé l’expérience et essayer de converger, maintenant et après de nombreuses années de chaos et de folie, vers des applications de messagerie et de communication cohérentes, qui fonctionnent de manière similaire et aucune courbe d’apprentissage pour les utilisateurs.

C’est à cause de ça ‘Messages’ pour Android profite enfin des gestes de balayage que nous connaissions déjà de Gmail, et que les actions rapides personnalisables nous rapprochent d’une des applications clés du système d’exploitation Android, pour l’instant dans bêta mais avec la promesse de les avoir très prochainement dans les versions stables.

Google homogénéise l’expérience de ses applications de communication et de messagerie, et enfin les gestes avec des actions rapides que Gmail a déjà lors de l’arrivée de conversations et de messages glissants dans les ‘Messages’ pour Android.

L’option est désormais disponible dans la dernière version de test de l’application « Messages », qui Il nous permettra ainsi de configurer le comportement des gestes à notre guise de la même manière que nous pouvons le faire dans Gmail, choisir ce qui se passe lorsque vous glissez un message vers la droite ou encore à gauche, conjointement ou même indépendamment de chaque mouvement.

Pour l’instant, vous ne pouvez choisir qu’entre trois actions différentes, qui sont supprimer la conversation, l’archiver ou ne rien faire lors du glissement, bien que peut-être lorsqu’il arrive en mode stable, nous pouvons choisir des réponses rapides, transmettre le message ou d’autres actions différentes.

En réalité, dans Gmail, nous avons de nombreuses possibilités de choisir entre marquer les e-mails comme lus ou non lus, supprimer directement les e-mails, archiver les e-mails, répéter les e-mails, etc. Il ne serait pas déraisonnable de penser que des actions plus rapides seront ajoutées aux ‘Messages’ lorsque la fonctionnalité est développée à cent pour cent.

Je suis moi-même un adepte de la suppression des e-mails en les faisant glisser vers la gauche et en les marquant comme lus en les faisant glisser vers la droite, donc Je ne peux pas vous remercier davantage pour ces nouvelles options pour l’application « Messages » de Google sur Android.

Et vous, allez-vous me dire que vous n’utilisez pas ces gestes ? Qu’ils ne tardent pas à venir !

