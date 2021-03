Rencontrez VSS Imagine: Virgin Galactic dévoile son premier vaisseau spatial SpaceShip III

Vierge Galactique a maintenant une flotte.

La société a dévoilé aujourd’hui (30 mars) son deuxième avion spatial piloté, un véhicule argenté brillant appelé VSS Imagine.

Comme l’autre vaisseau spatial de Virgin Galactic, Unité VSS , VSS Imagine est conçu pour transporter des personnes et des expériences scientifiques vers et depuis l’espace suborbitaire. Cependant, le nouveau venu est le premier de la gamme SpaceShip III de nouvelle génération, qui comprend des mises à niveau qui « permettront d’améliorer les performances en termes d’accès à la maintenance et de taux de vol », ont écrit des représentants de la société dans un communiqué.

Vidéo: Richard Branson de Virgin Galactic dévoile SpaceShip III

Virgin Galactic a dévoilé son premier véhicule SpaceShip III, VSS Imagine, le 30 mars 2021. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Le design du SpaceShip III présente également un changement qui, bien que dramatique, est simplement profond – une livrée semblable à un miroir qui reflète l’environnement du véhicule, du sol à l’espace et à l’arrière.

«En tant que véhicule de classe SpaceShip III, Imagine n’est pas seulement beau à regarder, mais représente la flotte croissante de vaisseaux spatiaux de Virgin Galactic». Richard Branson , fondateur du groupe Virgin, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué.

« Toutes les grandes réalisations, créations et changements commencent par une idée », a ajouté l’entrepreneur milliardaire. « Notre espoir est que tous ceux qui voyagent dans l’espace reviennent avec de nouvelles perspectives et de nouvelles idées qui apporteront un changement positif à notre planète. »

VSS Unity est un SpaceShipDeux véhicule. SpaceShipOne , le pionnier du design, a remporté le prix Ansari X de 10 millions de dollars en 2004 après avoir effectué deux vols avec équipage vers l’espace suborbital et retour en l’espace de deux semaines.

Unity et Imagine sont des avions spatiaux à deux pilotes et six passagers conçus pour décoller sous les ailes d’un avion porteur, qui les largue à une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres). À ce stade, le moteur de fusée embarqué de chaque vaisseau spatial s’allume, le faisant exploser jusqu’à espace suborbital .

VSS Imagine a le même plan corporel de base que le VSS Unity de Virgin Galactic, un véhicule SpaceShipTwo. Mais le nouvel avion spatial présente des améliorations améliorant les performances, ainsi qu’une livrée différente, semblable à un miroir. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Les passagers de Virgin Galactic ne feront pas le tour de la Terre comme le font les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ils auront l’occasion de vivre quelques minutes d’apesanteur et de voir la courbe de la Terre contre la noirceur de l’espace. Plus de 600 personnes ont réservé un trajet à ce jour, au prix (le plus récemment) de 250 000 dollars par siège, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

L’unité et Imagine sont à Spaceport America au Nouveau-Mexique, plaque tournante commerciale de Virgin Galactic. Unity en est aux dernières étapes de sa campagne de test et devrait se lancer dans une autre mission de test suborbitale – son troisième vol spatial au total, mais d’abord depuis Spaceport America – en mai, ont déclaré des représentants de la société.

VSS Imagine et un véhicule de remorquage devant le hangar de Virgin Galactic à Spaceport America au Nouveau-Mexique. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Ce sera la deuxième fissure d’Unity lors de son troisième vol spatial. La tentative précédente, en décembre 2020, a été abandonné après qu’une connexion informatique défectueuse a empêché le moteur-fusée embarqué d’Unity de démarrer comme prévu. Les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay ont fait descendre le véhicule pour un atterrissage en toute sécurité à Spaceport America peu de temps après.

Imagine commencera bientôt les essais au sol et s’envolera pour des « vols planés » non motorisés cet été, si tout se passe comme prévu, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic.

Et Virgin Galactic continuera à développer sa flotte croissante. La filiale de fabrication de la société, The Spaceship Company, continue d’assembler un troisième vaisseau spatial à son siège à Mojave, en Californie. (Les deux premiers vols spatiaux d’Unity ont décollé du port aérien et spatial de Mojave à proximité.) Nous avons appris aujourd’hui que ce troisième véhicule est un SpaceShip III, et qu’il s’appellera VSS Inspire.

VSS Imagine pourrait commencer cet été des «vols planés» non motorisés. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

« VSS Imagine et Inspire sont des navires époustouflants qui emmèneront nos futurs astronautes dans un incroyable voyage dans l’espace, et leurs noms reflètent la nature ambitieuse des vols spatiaux humains », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic. « Félicitations à notre équipe dévouée qui a travaillé si brillamment pour atteindre cette étape. »

Il pourrait y avoir encore plus d’avions spatiaux à venir. Le hangar de Virgin Galactic à Spaceport America peut accueillir simultanément cinq avions spatiaux et deux avions porteurs, ont déclaré des représentants de la société.

Virgin Galactic n’est pas le seul acteur majeur du tourisme spatial suborbital. La société de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin, développe un combo fusée-capsule appelé Nouveau Shepard , qui compte déjà plus d’une douzaine de vols d’essai sans équipage à son actif.